El paraguayo Libertad, a recuperar en Caracas el liderato perdido

Jugadores del Caracas celebran un gol ante el Medellín colombiano . EFE/ Luis Noriega/Archivo

Caracas, 22 sep (EFE).- El club paraguayo Libertad buscará recuperar este miércoles el liderato del Grupo H de la Copa Libertadores, que perdió la semana pasada cuando cayó 0-2 ante el Boca Jrs, cuando visite por la cuarta fecha al Caracas, que mantiene intactas las ilusiones de avanzar a los octavos de final.

Pero para recuperar la cima, "El Guma" tendrá que emplearse a fondo y olvidar no solo el traspié ante Boca, sino también el más reciente del torneo doméstico, cuando no pasó del empate sin goles ante Cerro Porteño, perdió la condición de escolta y prácticamente quedó sin posibilidades de ganar el título local.

En esos dos partidos, el equipo de Asunción no desplegó su mejor fútbol, especialmente de mitad de cancha hacia adelante, y apenas pudo inquietar a sus rivales.

Es probable que el entrenador argentino Ramón Díaz ponga en cancha a los mismos que cedieron ante Boca y Cerro, con el experimentado Óscar "Tacuara" Cardozo liderando un tridente en ataque que completarán Rodrigo Bogarín y Sebastián Ferreira.

El Caracas, entretanto, partió como el débil del grupo pero después su triunfo por 2-3 ante el Independiente Medellín (DIM) de la semana pasada, y del empate contra Boca de la primera jornada, en marzo pasado, suma cuatro puntos y ve claro un resquicio para abonarse a los octavos.

Para ello, el equipo del exseleccionador venezolano Noel Sanvicente tendrá que imponerse a Libertad, un resultado que dejaría prácticamente eliminado al DIM.

Sin reporte de bajas, el Caracas debe alinear desde el inicio a los mismos jugadores que ganaron en Colombia, con Richard Celis y el argentino Alexis Blanco en el frente de ataque.

Por detrás de ellos, una línea de cuatro que liderará el juvenil Anderson Contreras, clave en la histórica victoria ante el DIM, la primera de un equipo venezolano en Colombia por la Copa Libertadores.

Boca, que visita el jueves al DIM, comanda el Grupo H con siete puntos, uno más que Libertad. Caracas es tercero con cuatro unidades, mientras que el equipo colombiano, sin puntos, cierra la zona.

Alineaciones probables:

Caracas: Beycker Velásquez; Eduardo Fereira, Diego Osio, Carlos Rivero, Sandro Notaroberto; Ricardo Andreutti o Junior Moreno, Leonardo Flores, Anderson Contreras, Robert Hernández; Richard Celis y Alexis Blanco.

Entrenador: Noel Sanvicente.

Libertad: Martín Silva; Daniel Bocanegra, Pablo Adorno, Luis Cardozo; Alexander Mejía, Hugo Martínez, Iván Piris y Héctor Villaba; Óscar Cardozo, Rodrigo Bogarín y Sebastián Ferreira.

Entrenador: Ramón Díaz.

Árbitro: El brasileño Braulio Machado. Será asistido por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Bruno Pires.

Estadio: Olímpico de la Ciudad Universitaria.

Hora: 18.15 horas locales (22.15 GMT).