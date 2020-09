El Festival Internacional de Cine de Guanajuato da inicio desde autocinema

La directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Sarah Hoch (2d), participa el lunes 11 de julio de 2011, durante una rueda de prensa en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 21 sep (EFE).- Bajo el lema "esta pandemia no nos va a ganar, nosotros la vamos a ganar", el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) inauguró su edición número 23 desde un autocinema y por primera vez en su historia desde la ciudad de Irapuato.

"El COVID nos ha cerrado muchas puertas, pero nos ha abierto muchas oportunidades y venir a Irapuato ha sido una de esas grandes oportunidades de las que estábamos tan cerca que no lo sabíamos", dijo Sarah Hoch, directora ejecutiva del festival nacido en San Miguel de Allende.

Minutos antes de presentar la película inaugural "Los Lobos" (2019), del mexicano Samuel Kishi, autoridades del estado de Guanajuato y organizadores tomaron el escenario del autocinema para resaltar el trabajo de Hoch y la importancia de la cultura en el estado.

Entre sonidos estruendosos y bocinas de automóviles, a falta de aplausos, Hoch invitó a los asistentes a unirse de forma virtual y presencial al festival, ya que debido a la pandemia por coronavirus la realización del festival se tuvo que dividir en ambas modalidades por cuestiones de seguridad.

Este año, a pesar de las circunstancias complejas, el evento cuenta con un invitado de gran relevancia internacional y que habían buscado durante 15 años, el director estadounidense David Lynch, quien será homenajeado y se presentarán películas icónicas del creador como "Eraserhead" (1977) y "Twin Peaks" (1992).

Entre otras personalidades que visitarán el encuentro está el director estadounidense Benh Zeitlin, quien tendrá el estreno mundial de su película "Wendy" (2020), así como el director Conor Allyn y algunos actores de la película "No Man's Land" (2020).

Este año el GIFF expande sus horizontes, pues además de presentarse en Guanajuato, ciudad capital del estado del mismo nombre, llegará a las ciudades de Silao e Irapuato.

No obstante, este 2020 no estará en la turística San Miguel de Allende por las medidas que la ciudad ha implementado por la pandemia.

De 3.044 películas de 127 países recibidas para la selección oficial del festival, fueron elegidas 170 películas en exhibición, 126 filmes en competencia provenientes de 52 países (46 largometrajes y 124 cortometrajes) de los cuales 21 largometrajes y 41 cortometrajes son mexicanos.