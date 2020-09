El CAI panameño pule sus armas para enfrentar al Antigua guatemalteco

En la imagen, jugadores del Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco Blanco/Archivo

Panamá, 22 sep (EFE).- El entrenador venezolano Francisco Perlo, a cargo del Club Atlético Independiente (CAI) panameño, dijo este martes que alista un equipo competitivo, incomodo y silencioso en la Liga Concacaf 2020, en la que se medirá al Antigua guatemalteco.

"Nos preparamos para competir, ser incómodos, silenciosos y poder escalar lo más que se pueda. Al tener un torneo internacional confirmado no podíamos perder el tiempo, debido a eso empezamos a entrenar mucho antes, como con 15 días de antelación", declaró a Efe el estratega venezolano.

Apuntó que "el formato nuevo" de la Liga Concacaf lo hace más llamativo y competitivo.

"Con este nuevo formato a partido único va a ser más interesante, porque te juegas prácticamente una final. No tienes chance de esperar un partido más", señaló.

Las fechas para esta ronda preliminar de la Liga Concacaf serán entre el 20 y el 22 de octubre, y el CAI debe jugar en territorio panameño, aunque no se ha definido aún el escenario del encuentro.

"Todo torneo internacional es duro e interesante", advirtió, y de paso aclaró que son conscientes de que se enfrentarán "a los mejores equipos de la Concacaf" y "para eso tenemos que estar de 10 puntos si queremos clasificar".

El entrenador venezolano puntualizó que competir el año pasado en la Liga Concacaf y la Liga de Campeones de Concacaf fue una linda experiencia y que llegar hasta cuartos de final en ambos torneos, los lleva a querer más.

"En esta ocasión nuestro primer objetivo es meternos entre los primeros seis, para conseguir el cupo a la Liga de Campeones de la Concacaf del 2021, para luego pensar en una semifinal o una final, algo que sería muy gratificante", manifestó.

Perlo señaló que también trabajan para enfrentar el Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), torneo que hasta el viernes pasado no se iba a realizar por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Bueno, ahora sí hay fútbol en Panamá", dijo entre risas Perlo, pero a su vez reconoció que "aunque se jugará un torneo relámpago" hay que tomarlo con la seriedad que amerita porque "se pone en juego un cupo a la Liga Concacaf el año que viene".

"Aunque no hay descenso, nosotros lo tomaremos con seriedad, como creo que lo harán los otros nueve equipos restantes" de la liga panameña, precisó.

Perlo adelantó que el CAI lleva tiempo trabajando a puerta cerrada en dos sedes y con el objetivo de que los jugadores tomen ritmo para las competencias que se avecinan.