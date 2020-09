El aceite de oliva virgen enriquecido previene el colesterol, según estudio

Algunas muestras de aceite de oliva. Efeagro/José Pedrosa

Barcelona (España), 22 sep (EFE).- El aceite de oliva virgen enriquecido con sus propios antioxidantes previene la acumulación de colesterol, según ha concluido un estudio hecho por siete centros de investigación y universidades.

El estudio, que publica la revista 'Biomedicines', ha demostrado que este aceite de oliva virgen promueve la capacidad de las lipoproteínas de alta densidad para extraerlo de las células y eliminarlo del organismo, por lo que ha sido considerado como "un alimento funcional cardiosaludable".

Los investigadores han demostrado que el aceite de oliva virgen enriquecido con sus propios compuestos fenólicos aumenta la capacidad de las partículas HDL (lipoproteínas de alta densidad) de transportar el colesterol depositado en la pared arterial para su posterior eliminación del organismo, a través del hígado y el intestino.

El trabajo ha sido coordinado por investigadores del CIBER de las áreas de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN), el Instituto de Investigación y el Hospital Sant Pau, el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de Lleida y el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino-ICVV.

La investigación, hecha con un modelo experimental de ratón, ha permitido evaluar que tanto el aceite de oliva virgen enriquecido con sus propios compuestos fenólicos como los propios compuestos fenólicos por sí mismos, son capaces no sólo de mejorar la capacidad de las HDL para extraer colesterol de las células macrofágicas, si no también eliminarlo del organismo.

"Los resultados de nuestro estudio indican que el aceite de oliva no enriquecido, utilizado como control y como base de preparación del aceite enriquecido, también fue capaz de promover esta función cardioprotectora de las HDL", ha explicado en un comunicado Joan Carles Escolà, investigador del Grupo de Investigación de Bases Metabólicas del Riesgo Cardiovascular del Institut de Recerca del Hospital de Sant Pau (IIB Sant Pau).

Los compuestos fenólicos son sustancias naturales que se encuentran en plantas, frutas, verduras, café o el chocolate, entre otros alimentos, y tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

"El aceite funcional utilizado en esta investigación se enriqueció con compuestos fenólicos propios del aceite de oliva virgen, por lo que su contenido de estos compuestos es superior al que está presente de forma habitual en los aceites de oliva virgen, gracias a un proceso tecnológico novedoso", ha resumido Montserrat Fitó, investigadora del CIBEROBN en el IMIM.

Para hacer este estudio, los investigadores extrajeron los compuestos fenólicos, básicamente los derivados de hidroxitirosol de la pasta de aceituna de la variedad arbequina y los incorporaron al aceite en una concentración determinada.

Según Fitó, "de esta manera el enriquecimiento permite el consumo de una mayor cantidad de compuestos fenólicos antioxidantes del aceite sin incrementar el consumo de grasa".