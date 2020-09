EE.UU. ya ha proporcionado suficiente ayuda fiscal: Bullard

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo que la economía estadounidense tiene suficiente impulso para continuar su recuperación de la caída del coronavirus, incluso si el Congreso no aprueba el apoyo adicional a los contribuyentes.

“No creo que haya tanto imperativo sobre un nuevo paquete fiscal como pudo haberlo” en julio o agosto, dijo Bullard el lunes en una entrevista de Bloomberg Television con Kathleen Hays. “Parece que, al menos en algún tipo de cálculo macroeconómico amplio, tenemos suficientes recursos para cubrir esto”.

La opinión de Bullard contrasta con la del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien ha pedido ayuda fiscal adicional y, a veces, ha expresado el mensaje en términos nefastos, así como otros funcionarios de la Fed. En un testimonio en el Congreso que se entregará el martes, Powell dijo que EE.UU. se enfrenta a una larga recuperación, con un alto grado de incertidumbre en torno a la pandemia.

La economía de EE.UU. podría contraerse entre 3% y 4% este año, lo que es menos de la mitad de lo que se esperaba a principios de la crisis, por lo que los US$3 billones en ayuda pandémica aprobados por el Congreso y la postura de política monetaria de la Fed deberían ayudar a apoyar el crecimiento durante la recuperación, dijo Bullard.

‘Suficiente en los planes’

“Podríamos ser capaces de mantener una recuperación a través de esto”, dijo. “Espero que todavía tengamos suficiente en los planes para impulsarnos, impulsar el crecimiento en el segundo semestre del año. Eso ciertamente parece ser lo que está sucediendo en el tercer trimestre. Creo que eso continuará en el cuarto trimestre y la primera parte del próximo año”.

Bullard dijo que apoyaba la orientación hacia adelante fortalecida de la semana pasada, y señaló que las dos disidencias de presidentes de la Fed sugieren que la decisión fue “correcta”.

La semana pasada, el Comité Federal de Mercado Abierto señaló que las tasas se mantendrían cercanas a cero hasta 2023 y adaptó su declaración posterior a la reunión para reflejar su nueva estrategia de permitir que la inflación suba por encima de 2% después de períodos de bajo rendimiento.

El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, disintió, explicando que “preferiría dejar esos juicios a futuros comités, porque creo que el mundo se verá muy diferente después de la pandemia”. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disintió a favor de retrasar un alza de tasas hasta que “la inflación subyacente haya alcanzado el 2% de manera sostenida”.

