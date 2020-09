Cultura.- Muere Ron Cobb, diseñador del DeLorean de Regreso al futuro, a los 83 años

30/04/2017 La cuarta parte de Regreso al futuro tiene pocos visos de hacerse realidad, pero eso no impide que los fans de la mítica saga de ciencia ficción sigan soñando. Tanto es así que un fiel seguidor ha echado mano de imágenes de archivo de Michael J. Fox y Christopher Lloyd como Marty McFly y Doc Brown para dar vida a un espectacular tráiler fan-made de lo que sería Regreso al futuro 4 CULTURA UNIVERSAL



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El diseñador y dibujante Ron Cobb, conocido por haber creado el icónico DeLorean de Regreso al futuro, ha fallecido el martes 21 de septiembre a los 83 años.



Según Variety, el artista murió por demencia con cuerpos de Lewy, una dolencia causada por una acumulación de proteínas en el cerebro, el mismo día de su cumpleaños. Cobb fue una influencia significativa en la estética de películas como Alien o Star Wars. Trabajó como consultor de Regreso al futuro, proporcionando los diseños iniciales del DeLorean, así como de varias especies alienígenas para el universo Star Wars.



"Nos entristece conocer del fallecimiento del diseñador Ron Cobb, quien diseñó uno de los personajes más memorables de la cantina de Mos Eisley, Momaw Nadon. También trabajó en E.T., el extraterrestre, En busca del arca perdida, Alien, Regreso al futuro y muchas más. Le echaremos de menos", publicó la cuenta oficial en Twitter de Star Wars. Entre sus trabajos icónicos destaca Alien, ya que Cobb contribuyó a crear el aspecto exterior de la nave Nostromo y también diseñó sus decorados interiores.



Su carrera comenzó en 1956, un año después de graduarse en Burbank High School. Trabajó en Walt Disney Studios como artista y participó en La bella durmiente. Posteriormente fue diseñador de producción en Conan, el bárbaro. Su filmografía incluye créditos como Abyss, Desafío total o Leviatán. También tuvo la oportunidad de ejercer como realizador y en 1992 dirigió Garbo. Su último proyecto fue Southland Tales en 2006.



Como guionista escribió un episodio para Más allá de los límites de la realidad, y también participó en la creación de la historia del videojuego Loadstar: The Legend of Tully Bodine.