Cultura.- ¿En marcha la película de imagen real de GTA V (Grand Theft Auto)?

La franquicia de videojuegos GTA (Grand Theft Auto) creada por Rockstar se ha convertido en una de las más exitosas, y con mayor número de jugadores, de plataformas como PlayStation y Xbox. Su última entrega, GTA 5, se lanzó en 2013, y mientras los fans esperan una sexta entrega que siempre se retrasa, podría haberse puesto en marcha una película de imagen real de la franquicia.



Dado el alto contenido en violencia y secuencias con contenido explícito de los videojuegos de GTA, una película con actores siempre ha estado en la mente de los fans. Y aunque ahora la franquicia está apostando fuerte por el modo online del GTA 5, que sigue contando con millones de jugadores en todo el mundo, los rumores apuntan a que una película basada en el juego ya se está desarrollando.



Según informa We Got This Covered- que señala las mismas fuentes que informaron con antelación del reboot de Resident Evil 4 y de la serie precuela de The Witcher, ambos proyectos confirmados- Rockstar ha puesto en marcha una película que adaptará libremente los eventos de GTA V, contando la vida delos habitantes de Los Santos.



Aunque por el momento el medio no da más detalles del proyecto, que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, se espera que la película de GTA V traiga a la vida a los tres protagonistas manejables de la consola: Michael, Franklin y Trevor.



Está por ver si los actores originales que pusieron voz y rostro a los personajes en el videojuego, Ned Luke (Michael), Shawn Fonteno (Frankin) y Steven Ogg (Trevor) también se unirán al proyecto. Pero si los rumores son ciertos, pronto la descarnada acción de la franquicia GT dará el salto a la gran pantalla.