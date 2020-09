Cuba.- Cuba señala a EEUU como "el mayor peligro para la paz y la seguridad internacional"

22/09/2020 El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, durante una intervención en Naciones Unidas. POLITICA LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA CUBA LATINOAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL XIE E / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado a Estados Unidos de ser "el mayor peligro para la paz y la seguridad internacional" y de "dilapidar" recursos indispensables "mientras se niega a cooperar en las crisis provocadas por la COVID-19".



"El multilateralismo y el Derecho Internacional están amenazados por la mayor potencia mundial. La conducta irresponsable de Estados Unidos es el mayor peligro para la paz y la seguridad internacional", ha afirmado Rodríguez durante su participación en la sesión conmemorativa por el 75 aniversario de Naciones Unidas, que ha compartido mediante su cuenta de Twitter.



"Promueve conflictos, guerras no convencionales y comerciales e impone severas medidas coercitivas unilaterales y dilapida, en su carrera armamentista, recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos", ha señalado.



Rodríguez ha criticado el embargo que sufre la isla por parte de Washington desde hace ya más de 60 años y ha denunciado que contra Cuba, Estados Unidos "eleva su hostilidad de manera cuantitativa", no sólo "violando los Derechos Humanos" del pueblo cubano, sino también "atacando desvergonzadamente" su cooperación médica con el resto de naciones.



"Ataca desvergonzadamente a nuestra cooperación médica y a los gobiernos que legítimamente la solicitan, con lo que se coarta el derecho a la salud de otras naciones, cuando es el epicentro de la pandemia de la COVID-19, que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida a casi 200.000 de sus ciudadanos", ha apuntado Rodríguez.



"Parecería que está en guerra con el planeta, sus recursos vitales y sus habitantes", ha dicho Rodríguez, quien recuerda cómo Estados Unidos no sólo ha abandonado foros internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o el Consejo de Derechos Humanos, sino también cómo "desconoce importantes acuerdos en materia ambiental, de desarme y control de armamentos".