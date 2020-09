Coronavirus.- UNICEF pide reabrir las escuelas en África oriental y meridional por el impacto del cierre en los niños

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido este martes a los gobiernos de los países de África oriental y meridional que reabran las escuelas, cerradas hace cerca de siete meses a causa de la pandemia de coronavirus, debido al impacto de esta medida sobre el aprendizaje, la protección y la nutrición de los niños.



"Tras siete meses de pandemia debemos tener muy clara la gravedad de esta crisis: estamos en riesgo de perder una generación entera", ha alertado el director regional para la oficina de UNICEF en África Oriental y Meridional, Mohamed Malick Fall.



"Estamos viendo la pérdida de oportunidades para el aprendizaje, el aumento de la violencia, el aumento del trabajo infantil, el aumento del matrimonio infantil, embarazos tempranos y más problemas de nutrición. Una generación de niños está en riesgo y esto ocurre en uno de los momentos más críticos en la historia del continente", ha señalado.



Así, ha apuntado a la existencia de "un momento de crecimiento demográfico sin precedentes" y ha sostenido que "si esta gran fuerza laboral puede recibir un aprendizaje de calidad en la escuela, el potencial de aumento de la producción podría sustentar un auge económico para reducir drásticamente la pobreza en África, donde actualmente el 70 por ciento de la población de África subsahariana vive con menos de dos euros al día".



Fall ha indicado que "el coronavirus ha provocado una crisis educativa sin precedentes en amplitud, duración e impacto" y ha agregado que "incluso con la reapertura parcial de clases y las clases a través de la radio e Internet, decenas de millones de niños en las calles no reciben métodos educativos alternativos".



"Reconocemos que la reapertura segura de escuelas no será fácil", ha argüido, al tiempo que ha incidido en que, si bien "no puede ser una práctica perfecta", puede acercarse a ello con el compromiso de las comunidades, liderazgo e inversión".



"Felicito a los padres y las comunidades por su resiliencia, pero los niños ya han perdido mucho", ha dicho Fall, quien ha sostenido que "las cosas han evolucionado" y que "ahora se sabe que los peligros mayores para los niños radican en estar fuera del aula". "Ese mensaje debe ser escuchado", ha resaltado.



UNICEF ha manifestado que, si bien hay "informes alentadores" sobre el reinicio de clases en 13 de los 21 países de África oriental y meridional, mientras otros cuatro han fijado fechas para el regreso, países como Kenia, que tiene una gran población de estudiantes, aún no han adoptado una decisión.



Así, en esta región hay cerca de 65 millones de niños que siguen fuera de la escuela, cerca de la mitad de los cuales no han recibido ningún tipo de herramienta para continuar con sus estudios, en un momento en el que la violencia se ha disparado y millones de niños siguen sin recibir la que era su única comida nutritiva al día.



"UNICEF está aquí para apoyar a los países y para compartir buenas prácticas sobre cómo llevar a cabo una reapertura segura de las escuelas. Hay ejemplos que pueden aplicarse a nuestro contexto", ha remachado Fall.