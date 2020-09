Coronavirus.- Profesores chilenos piden al Gobierno descartar por completo la vuelta al colegio en lo que queda de 2020

11/04/2019 CARTA POLITICA SUDAMÉRICA CHILE TWITTER



El Colegio de Profesores de Chile ha solicitado en una carta dirigida al Ministerio de Educación que descarte por completo la vuelta a las clases presenciales en lo que queda de 2020 a causa del coronavirus.



En la misiva, los docentes han pedido al Gobierno que ponga en marcha un plan para preparar a las distintas comunidades para una vuelta a los colegios en 2021, a fin de evitar un aumento de los contagios.



El gremio ha subrayado así que en a actualidad no existen condiciones sanitarias para reabrir las aulas. Así, han alertado de que "en medio de las complejas circunstancias" que atraviesa el país, están siendo testigos de "los intentos reiterados de las autoridades de imponer una normalidad que desatiende la real crisis sanitaria y social" que afecta a Chile.



En este sentido, han acusado al ministro de Educación, Raúl Figueroa, de "dejar en evidencia que su principal preocupación no está en el mayor interés de los niños, niñas y adolescentes sino en la instalación y continuidad de la agenda económica del Gobierno".



El texto insiste en que solicitan el "no retorno a las clases presenciales para el año 2020" y exige una "formulación de protocolos sanitarios ante un eventual retorno presencial para 2021". Para todo ello han destacado la importancia de que "en la elaboración de políticas pedagógicas y socioemocionales se considere de forma permanente a participación de los diversos actores que conforman las comunidades educativas".



El ministro Figueroa ha recalcado que existe la posibilidad de que más de 46.000 alumnos de zonas sin casos activos de COVID-19 puedan regresar a las aulas en el presente año académico, lo que ha suscitado numerosas críticas.



El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ha instado al Gobierno a asumir que "es poco probable este regreso a las aulas" y ha pedido saber "quién se hará cargo si hay contagios masivos al reabrir los colegios".



Chile ha constatado 448.523 casos de coronavirus y 12.321 muertos desde el inicio de la pandemia. Además, otras 423.176 personas han logrado recuperarse.