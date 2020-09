Coronavirus.- Perú supera la barrera de los 770.000 casos de coronavirus tras confirmar 4.000 adicionales

27/08/2020 Dos niños con mascarilla caminan por la barriada de Villa Maria del Triunfo, Lima, en medio de la pandemia del coronavirus. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Perú ha rebasado este lunes el umbral de los 770.000 casos de la COVID-19, después de que el Ministerio de Salud del país haya confirmado 4.000 contagios adicionales en las últimas 24 horas.



En concreto, según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias peruanas, este lunes se han constatado 4.001 nuevos casos, que han elevado el cómputo global de la nación andina hasta los 772.896 positivos. Además, 31.474 personas han fallecido en el país latinoamericano a causa de la COVID-19.



Por su parte, 9.087 personas permanecen hospitalizadas debido a la enfermedad. De ellos, 1.415 están internados en unidades de cuidados intensivos y requieren de respiración mecánica. No obstante, 622.418 personas han logrado recuperarse de la COVID-19 en Perú.



Entretanto, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, ha trasladado que Perú ha suscrito un acuerdo que le permitirá acceder a las vacunas contra el coronavirus que se desarrollan en el marco del proyecto Covax Facility, una colaboración global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las vacunas.



"Ya está asegurada la vacuna, así como la compra de la vacuna de Pfizer", ha explicado Suárez, que ha cifrado en "once millones de dosis" la cantidad de vacunas con las que contará Perú cuando estos tratamientos se ultimen.



En este contexto, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha pedido que la futura vacuna y el tratamiento contra la COVID-19 sean considerados como "bienes públicos globales", debido a la magnitud de la pandemia.



"La magnitud de la pandemia y la naturaleza altamente contagiosa y desconocida de la COVID-19 no permitirán a nadie estar a salvo hasta que todos lo estemos", ha dicho Vizcarra durante su participación en la sesión conmemorativa por el 75 aniversario de Naciones Unidas, ha informado 'El Comercio'.