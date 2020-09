Coronavirus.- López Obrador asegura que no hay rebrotes de coronavirus en México

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este martes que en México no existe ningún indicio de rebrote de coronavirus, lo que indica que el país se encuentra en la recta final hacia una salida de la emergencia sanitaria.



En una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario ha sostenido así que el descenso de los casos de COVID-19 supone una buena noticia en medio de la gravedad de este problema. "Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida", ha manifestado.



"Es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia y esa es una buena noticia en el contexto de la gravedad del problema que hemos enfrentado, sobre todo por la pérdida de vidas humanas", ha declarado, según el diario 'Milenio'.



En su intervención, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que la perspectiva de México frente a la pandemia es alentadora, pues ya suman siete semanas con un descenso sostenido, y en 27 de 32 entidades hay una reducción de casos de contagios.



"Ya llevamos siete semanas, estamos en la octava, en la que vemos un descenso sostenido en 27 de las 32 entidades. Hay reducción en el número semanal de casos que se ha mantenido al menos dos o tres semanas, algunos hasta 14 semanas de reducción que se encuentran en una avanzada fase de control", ha añadido.



De acuerdo con el último balance de la Secretaría de Salud dado a conocer por José Luis Alomía, director de Epidemiología, México suma 73.697 muertos por coronavirus y registra 700.580 casos confirmados acumulados. Asimismo, de las 30.775 camas totales, hay 21.672 disponibles y 9.103 ocupadas. Los estados con mayor ocupación hospitalaria son Nayarit, Colima y Nuevo León.