Coronavirus.- Díaz-Canel destaca su gestión de la pandemia a pesar del "prolongado" bloqueo de EEUU sobre Cuba

Pide "priorizar al ser humano" frente a los intereses políticos y económicos para acabar con el virus



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha destacado este martes su gestión de la pandemia de coronavirus a pesar del "prolongado" bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno estadounidense sobre la isla.



"Con la experiencia de décadas de enfrentamiento a epidemias terribles (...) se pusieron en práctica de manera inmediata un grupo de medidas sustentadas en nuestras capacidades y fortalezas fundamentales", ha aseverado en un discurso pronunciado ante la ONU, en el que ha señalado que las medidas han venido acompañadas del "conocimiento acumulado en más de 60 años de ingentes esfuerzos para crear y fortalecer un sistema de salud de calidad y alcance universal".



Así, ha acusado a Washington de intensificar la "persecución de las transacciones financieras de Cuba y, desde 2019, adoptar medidas violatorias del Derecho Internacional para privar al pueblo cubano de la posibilidad de adquirir el combustible que requiere en su quehacer cotidiano y para su desarrollo".



En este sentido, ha pedido "democratizar" Naciones Unidas y ha reiterado que Estados Unidos es un "régimen marcadamente agresivo y moralmente corrupto, que desprecia y atacaca al multilateralismo y emplea el chantaje financiero en su relación con las agencias de la ONU".



"Paradójicamente, el país que aloja a la sede de la ONU también se aparta de tratados internacionales fundamentales, como el Acuerdo de París sobre cambio climático; repudia el consensuado acuerdo nuclear con Irán e impulsa guerras comerciales", ha aseverado antes de insistir en que Washington "militariza el ciberespacio; multiplica la coerción y las sanciones unilaterales contra aquellos que no se pliegan a sus designios y patrocina el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos mediante métodos de guerra no convencional".



Para el mandatario cubano, no hay forma de "sostener por más tiempo, como algo natural e inamovible, un orden internacional desigual, injusto y antidemocrático, que antepone el egoísmo a la solidaridad y los intereses mezquinos de una minoría poderosa a las legítimas aspiraciones de millones de personas".



"La revolución cubana defenderá siempre la existencia del organismo al que debemos el poco, pero imprescindible multilateralismo que sobrevive a la prepotencia imperial", ha afirmado.



Sobre la lucha contra el coronavirus, ha matizado que es imposible "enfrentarse a la COVID-19, el hambre el desempleo y la creciente desigualdad económica y social entre individuos y entre países como fenómenos independientes" y ha instado a implementar políticas integrales en las que el ser humano "sea la prioridad, y no l as ganancias económicas o las ventajas políticas".



ATAQUE A LA EMBAJADA DE CUBA EN WASHINGTON



En relación los disparos perpetrados por un individuo contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos el pasado 30 de abril, Díaz-Canel ha denunciado la "doble moral del Gobierno estadounidense en la lucha contra el terrorismo" y ha exigido que se condene públicamente lo que considera un "brutal ataque".



"Reclamamos que cesen la hostilidad y la campaña difamatoria contra la labor altruista de la cooperación médica internacional de Cuba que, con elevado prestigio y resultados verificables, ha contribuido a salvar cientos de vidas y a reducir el impacto de la enfermedad en diversas latitudes", ha sostenido.



Asimismo, ha hecho hincapié en que mientras Washington ignora los llamamientos de la OMS y los esfuerzos para combatir la pandemia a nivel global, Cuba ha reforzado su cooperación internacional.



"Condenamos el chantaje gansteril con que Estados Unidos ha presionado a la Organización Panamericana de la Salud con el propósito de utilizar ese organismo regional como instrumento de su enfermiza agresión contra nuestro país", ha destacado antes de reafirmar que "el ejemplo de Cuba prevalecerá".