Coronavirus arruina la alegría estacional en centro de producción navideña de China

Un empleado fabrica productos navideños en una fábrica de juguetes de Fuye tras el brote de coronavirus (COVID-19) en Yiwu, en la provincia de Zhejiang, China, el 16 de septiembre de 2020. REUTERS/Aly Song

Por Sophie Yu y Brenda Goh

YIWU/SHANGÁI, China, 22 sep (Reuters) - En la fábrica de productos navideños de Yiwu Fuye, en el este de China, los trabajadores cosen y prueban los juguetes de Papá Noel, comprobando que suene la melodía correcta al apretar el botón.

Pero los villancicos son la única alegría estacional en la fábrica de la ciudad de Yiwu, que produce el 80% de los bienes de consumo navideños exportados globalmente, según la emisora estatal CCTV.

"No hay forma de salvar este año", dijo Luo Jingjing, la copropietaria de la compañía, a Reuters después de perder casi la mitad de sus clientes por la pandemia del coronavirus.

"Veremos si el virus regresa cuando vuelva el frío y, si lo hace, entonces mi negocio del próximo año también estará terminado", agregó.

Yiwu es una ciudad dedicada a la Navidad todo el año, repleta de fábricas, salas de exposición y tiendas que venden decoraciones y juguetes a destinos de todo el mundo.

El año pasado, la ciudad exportó unos 1.920 millones de yuanes (278,02 millones de dólares) en productos navideños entre enero y octubre, un 23,9% más que el año anterior, según datos del gobierno.

Los datos de este año aún no fueron publicados, pero la evidencia anecdótica es sombría después de que la pandemia global casi detuvo los viajes de negocios internacionales cuando muchos países prohibieron la entrada de extranjeros.

Las tiendas de Navidad en los mercados de la ciudad están repletos de muestras de juguetes de renos, falsos árboles de Navidad, figuras danzantes con música de Papa Noel y otras chucherías.

Las vidrieras buscan atraer a clientes de lugares tan lejanos como Estados Unidos y Brasil, que usualmente viajan a Yiwu en los meses del verano boreal para realizar grandes pedidos para la temporada de Navidad.

"No es comparable si hablamos sobre el flujo de clientes dentro del mercado de productos básicos este año", dijo Liu Jufang, rodeada por docenas de árboles de Navidad en su sala de exposiciones en un centro comercial gigante. "No hay ningún tipo de flujo aquí. Los extranjeros no pueden entrar (a China). Es un mercado vacío. Eso es todo", agregó.

(1 dólar = 6,9059 yuanes chinos)

(Reporte de Sophie Yu y Brenda Goh. Editado en español por Lucila Sigal)