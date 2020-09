Colombia.- Duque acusa a Maduro de "sostener al narcotráfico" y pide a la ONU rechazar las parlamentarias en Venezuela

28/04/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE COLOMBIA



El ministro de Exteriores venezolano lo acusa de ser un "mentiroso sin parangón"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha acusado este martes a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de "sostener al narcotráfico" y ha pedido a Naciones Unidas rechazar las elecciones parlamentarias "prefabricadas" previstas para el 6 de diciembre en el país caribeño.



En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Duque ha aseverado que el "régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos obtenidos del narcotráfico" y ha acusado al Gobierno venezolano de "albergar terroristas" y ser una "amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo.



Así, ha asegurado que la lucha contra el narcotráfico desde su Gobierno es un "imperativo ético" porque atraviesa todas las cadenas del delito, razón por la cual ha hecho un llamamiento a todos los países para actuar de forma conjunta.



"El narcotráfico engendra todas las corrupciones, participa de todas las cadenas del delito y es el germen de la degradación social", ha dicho Duque, según ha recogido el diario 'El Espectador'.



El mandatario colombiano ha aprovechado la ocasión para manifestar su oposición al Gobierno de Maduro y pedir a la comunidad internacional que levante la voz para rechazar los comicios.



"Necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar a pueblo venezolano en este mes de diciembre, únicamente para perpetuar la dictadura", ha manifestado.



El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, no ha tardado en reaccionara a las declaraciones de Duque ante la ONU y ha calificado al mandatario de mentiroso al presentarse como un ferviente luchador contra el narcotráfico.



"Es demasiada la hipocresía de Iván Duque. Se presenta como un héroe de la paz, los Derechos Humanos, la lucha contra el narcotráfico. Es imposible creerle una sola afirmación. La comunidad internacional no es estúpida", ha manifestado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter. "Queda usted ante el mundo, como un mentiroso sin parangón", ha manifestado.