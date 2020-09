Cole Hamels, lesionado, dice adiós a la temporada y también a los Bravos

Imagen de archivo del abridor Cole Hamels. EFE /ERIK S. LESSER /Archivo

Atlanta (EE.UU.), 21 sep (EFE).- El abridor Cole Hamels participó este lunes en una sesión de Zoom con miembros de la prensa y dio a conocer que no volverá a lanzar esta temporada y tampoco seguirá con los Bravos de Atlanta.

Hamels fue colocado en la lista de lesionados de 10 días luego de que le informara al cuerpo médico de los Bravos que su hombro izquierdo estaba demasiado débil para abrir la noche del martes contra los Marlins de Miami.

El equipo respondió pidiéndole a las Grandes Ligas que sacara a Hamels del grupo de 40 jugadores elegibles para la competición de los playoffs.

"Dijo que sentía que sencillamente no podía lanzar con nada de fuerza", explicó el presidente del departamento de operaciones de béisbol de los Bravos, Alex Anthopoulos.

Hamels tenía pautado hacer la segunda de lo que habrían sido tres aperturas en la ronda regular el martes contra los Marlis, en Truist Park.

El veterano lanzador se perdió las primeras ocho semanas de la temporada mientras se recuperaba de tendinitis en el tríceps izquierdo.

Hamels hizo su estreno esta campaña el pasado miércoles, permitiendo tres carreras y tres imparables, con un boleto y dos ponches en tres entradas y un tercio frente a los Orioles de Baltimore.

El abridor estelar firmó un contrato por una temporada y 18 millones de dólares el pasado invierno y luego se perdió todo el campo de entrenamiento de primavera por una inflamación en el hombro izquierdo.

La tendinitis en el tríceps se le desarrolló en la primera semana del Campamento de Verano, por lo que no enfrentó bateadores sino hasta apenas 10 días antes de su debut la semana pasada.

Hamels, de 36 años, tiene marca de 163-122, 2.560 ponches y 3.43 de promedio de efectividad desde que llegó a las Grandes Ligas y jugar con los equipos de Filadelfia, Texas, Cachorros de Chicago y Bravos.