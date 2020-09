Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El testimonio de Powell, la estrategia republicana y el nuevo confinamiento de los británicos.

Testimonio

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, enfrentan hoy cuestionamientos de los legisladores en la Cámara; es probable que la política fiscal y la necesidad de más estímulos económicos dominen el procedimiento. Un texto de las declaraciones preparadas de Powell, publicado antes de la aparición, muestra que el presidente de la Fed sigue preocupado por el camino de la recuperación, al tiempo que reconoce que “muchos indicadores económicos muestran marcadas mejoras”. Es probable que el testimonio de Mnuchin se centre en el sostenido estancamiento sobre un paquete de estímulo y el creciente riesgo de un cierre del Gobierno.

Avance

Los republicanos del Senado están trabajando para acelerar el nombramiento del candidato a la Corte Suprema del presidente Donald Trump antes de las elecciones. La fecha para una confirmación puede decidirse hoy, según el senador John Thune, de Dakota del Sur. Los demócratas tienen pocas posibilidades de rechazar al candidato luego de que el senador Chuck Grassley dijera que apoyaría una votación antes de las elecciones. En cuanto a quién será ese candidato, el presidente se inclina hacia Amy Coney Barrett, según personas con conocimiento del asunto.

Teletrabajo

El Gobierno del Reino Unido le está diciendo a la ciudadanía que vuelva a trabajar desde casa y anunció nuevas restricciones a la socialización. La medida –que se produce después de que el principal asesor científico del país advirtiera que podría haber 50.000 casos de covid al día a mediados de octubre- revierte los esfuerzos para reabrir la economía después de las medidas de confinamiento implementadas en marzo. Hay una lista cada vez mayor de empresas, como Man Group Plc y Apple Inc., que consideran que el teletrabajo podría convertirse en un fenómeno más permanente. A nivel mundial, hubo un panorama diverso del aumento de los casos, luego de que algunos recientes focos mostraran señales de ceder. Un plan para lanzar una futura vacuna en todo el mundo avanza sin EE.UU. ni China.

Mercados mixtos

Las acciones de todo el mundo están más tranquilas hoy después de la caída del lunes. El índice MSCI Asia-Pacific descendió 0,6%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,6% a las 5:50 a.m., hora del este, y las acciones tecnológicas eran las que mostraban el mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura con una pequeña alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,674% y el oro caía.

También hoy...

Los datos de las ventas de viviendas existentes de EE.UU. para agosto y los datos de fabricación de la Fed de Richmond para septiembre se conocen a las 10:00 a.m. Además del testimonio de Powell ante el Congreso, también hablarán hoy el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans; el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin; y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Nike Inc. y Aurora Cannabis Inc. se encuentran entre las compañías que informan resultados. Hay altas expectativas ante un anuncio en el “Battery Day” de Tesla Inc.

