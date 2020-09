Científicos urgen al Gobierno a analizar gestión coronavirus 'inmediatamente'

La viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val. EFE/Pedro Puente Hoyos/Archivo

Madrid, 22 sep (EFE).- Hace poco más de un mes, una veintena de científicos españoles pidió al Gobierno una evaluación independiente para revisar cómo se ha gestionado la pandemia y qué cosas se podían mejorar. Hoy, el mismo grupo de investigadores ha escrito una nueva carta en la que reclama al Ejecutivo que ponga en marcha la investigación "inmediatamente".

La carta, publicada en la revista científica The Lancet, recuerda que España está viviendo "un resurgimiento" de la pandemia "con algunas de las peores cifras de Europa".

En agosto de 2020, recuerdan los investigadores, "instamos al Gobierno central y a los gobiernos regionales a que evaluaran de forma independiente su respuesta a la crisis del Covid-19 para identificar las áreas en las que hay que mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria".

La nueva carta subraya que para que esta evaluación tenga éxito, el primer requisito es que comience "inmediatamente" y que se informe periódicamente hasta el final de la pandemia.

En un país con "tensiones políticas elevadas", apunta la carta, el segundo requisito es que la evaluación cuente con el apoyo de los partidos políticos, las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y los cuidadores, y la sociedad en su conjunto.

El tercer requisito, es "un compromiso firme del Gobierno central y los gobiernos regionales de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia".

Además, para asegurar "el éxito del proceso", los científicos advierten de que es esencial que los expertos que realicen la evaluación sean "independientes" y no hayan trabajado en el Gobierno y no tengan "intereses contrapuestos", y aconsejan que el equipo de evaluación esté formado por académicos españoles y expertos internacionales.

Asimismo, piden que el equipo de evaluación sea equilibrado en cuanto al género, que huya de la "cultura de la culpabilidad" y emita recomendaciones "sin repartir culpas", y que sea multidisciplinar para analizar los efectos sanitarios, económicos y sociales de las decisiones de los gobiernos central y autonómicos, dado el alto nivel de competencias descentralizadas.

La carta propone inspirarse en modelos ya existentes, como la evaluación propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el grupo de trabajo puesto en marcha en el Reino Unido o la investigación que se está llevando a cabo en el estado de Victoria, en Australia.

Por último, sugiere que las sociedades científicas, así como las organizaciones que representan a los profesionales sanitarios, a los pacientes y a la sociedad civil, puedan suministrar pruebas a la investigación y complementen el trabajo de los expertos.

"Seguimos alentando al Gobierno central español y a los gobiernos regionales a llevar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo para que otros países la reproduzcan. Seguiremos ofreciendo propuestas más detalladas. Esta evaluación, basada en la evidencia científica, es ahora urgentemente necesaria para orientar la política de salud pública y contribuir a la superación de la pandemia de COVID-19", concluye la carta.

Entre los científicos que firman la misiva se encuentran el investigador Alberto García-Basteiro, del Instituto de Salud Global de Barcelona, Carles Muntaner, profesor en la Universidad de Toronto, miembro de la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud y experto en desigualdades y salud, y la viróloga Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM).