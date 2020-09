Burundi.- El principal partido opositor de Burundi denuncia una campaña de arrestos masivos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El principal partido opositor de Burundi, el Consejo Nacional para la Libertad (CNL), ha denunciado este martes lo que ha descrito como una campaña de arrestos masivos de sus miembros bajo la acusación de estar vinculados con una serie de ataques en el oeste del país africano.



"Miembros del CNL están siendo arrestados pese a que no tenemos nada que ver con los rebeldes", ha dicho el presidente del partido, Agathon Rwasa, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica. El CNL ha señalado que cerca de cien de sus miembros han sido arrestados durante las últimas dos semanas.



Rwasa ha detallado que representantes del partido en la provincia de Bururi (suroeste) han sido arrestados por participar en una "reunión ilegal", antes de recalcar que "no hay nada ilegal en una reunión de un partido político".



Investigadores de Naciones Unidas manifestaron la semana pasada que la llegada al poder de Evariste Ndayishimiye el pasado mes de junio tras la repentina muerte del entonces presidente, Pierre Nkurunziza, no ha traído consigo cambios en cuanto a las violaciones de Derechos Humanos en el país.



Bajo el mandato de Nkurunziza, en particular a raíz de su decisión de optar a su tercera reelección en 2015, la ONU denunció graves violaciones de los Derechos Humanos en el país. El mandatario mantuvo una tensa relación con el organismo internacional, expulsando en varias ocasiones a algunos de sus representantes.



"Hemos estado siguiendo los acontecimientos muy de cerca para ver si el nuevo Gobierno revertía la senda destructiva tomada desde 2015 (...) pero hasta ahora hemos visto muy pocos cambios positivos desde que el presidente Ndayishimiye asumió el cargo", explicó el presidente de la comisión de investigación, Doudou Diène.



Según ha indicado durante la presentación del informe en Ginebra, "el espacio democrático sigue siendo muy estrecho, la impunidad persiste y no hay indicios de que el nivel de violaciones de los Derechos Humanos haya remitido bajo el nuevo Gobierno".



El informe de la comisión documenta graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 20 de mayo, en las que el 'delfín' de Nkurunziza fue elegido, incluidas ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.



El objetivo de estos abusos era evitar que el principal partido opositor se hiciera con la victoria, según los investigadores. Rwasa, el principal candidato opositor en esos comicios, quedó en segundo lugar con cerca del 24 por ciento de las papeletas.