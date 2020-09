Birmania.- Un experto de la ONU pide un alto el fuego en Birmania "inmediatamente" y condena las muertes de niños

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Los asaltos de las fuerzas de seguridad de Birmania a las aldeas del estado de Rajine "deben cesar", ha asegurado el relator especial de Derechos Humanos de la ONU en Birmania, Thomas Andrews, a lo que ha añadido que se debe declarar el alto el fuego "inmediatamente", condenando el creciente número de muertes de niños inocentes en el país asiático.



Andrews ha denunciado el aumento de víctimas infantiles y ha planteado que un número cada vez mayor de niños "está atrapado en el fuego cruzado de la guerra" y que, incluso, "están siendo deliberadamente atacados". "Dos niños de cinco años murieron y otro fue herido por fuego de artillería en el municipio de Myebon hace dos semanas", ha lamentado.



El experto ha apremiado al Gobierno del país a cooperar con el Tribunal Penal Internacional (TPI) y el Mecanismo de Investigación Independiente de Birmania, ya que "la impunidad y los Derechos Humanos no pueden coexistir", en referencia a las confesiones grabadas en vídeo de dos desertores del Tatmadaw de masacres, violaciones y otros actos violentos contra musulmanes rohingya en agosto de 2017.



También ha citado la evaluación que está llevando a cabo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca del cumplimiento por parte del país de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.



Por otro lado, en cuanto a las próximas elecciones generales programadas en Birmania para el 8 de noviembre, también ha expresado su preocupación ante la imposición por parte del Gobierno de "criterios vagos y subjetivos" para restringir el derecho a la libertad de expresión de los candidatos y por las limitaciones del derecho al voto, ya que "los resultados de unos comicios no pueden reflejar con exactitud la voluntad del pueblo cuando se niega el derecho al voto por motivos de raza, etnia o religión", ha señalado, en referencia a la población rohingya.



"No he visto ninguna prueba de que el Gobierno esté dispuesto a facilitar el derecho al voto de cientos de miles de rohingya en edad de votar ubicados en el estado de Rajine o en los campos de refugiados de Bangladesh", ha añadido.



Durante su discurso, Andrews ha presentado fotografías satelitales de una aldea Rohingya --Kan Kya-- antes y después de que fuera atacada y destruida en "operaciones de desminado" dirigidas por el Ejército birmano en agosto de 2017.



En el contexto de la declaración del Gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada, en la que aseguraba que "el comienzo de la repatriación es nuestra prioridad", ha planteado "qué significa la repatriación para aquellos que vivían en Kan Kya" y "dónde está la justicia para los que está varados en los campamentos de refugiados de Bangladesh mientras se construyen instalaciones en su tierra natal para los mismos militares que están acusados ante la CIJ por cometer un genocidio contra ellos".



Por último, además de denunciar los presuntos abusos de Derechos Humanos, Andrews ha señalado "el enorme desafío" que enfrenta Birmania para responder a la pandemia de coronavirus durante la temporada electoral, por lo que ha pedido a la comunidad internacional que "proporcione un mayor apoyo a la salud pública" del país.