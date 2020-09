AMP.-Brexit.- La UE pide a Londres dejarse "de juegos" y cumpla el acuerdo del Brexit para avanzar en la relación futura

Bruselas y Londres retoman el contacto el próximo lunes para evaluar la situación



BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ve con preocupación que el Gobierno de Boris Johnson quiera eludir algunas de las obligaciones asumidas con el acuerdo de retirada de la Unión Europea, por lo que este martes ha instado a Londres a dejarse "de juegos" y cumplir con lo acordado para mantener la confianza mutua y poder avanzar en la negociación sobre la relación futura.



"Queridos amigos en Londres, déjense de juegos, el tiempo corre. Lo que realmente necesitamos es una base justa para avanzar en las negociaciones y nosotros estamos dispuestos a ello", ha declarado a la prensa en Bruselas el secretario de Estado para Europa alemán y presidente de turno de la UE, Michael Roth, en una declaración sin preguntas a su llegada a una reunión a Veintisiete.



La Unión Europea ha dado hasta final de mes al Ejecutivo británico para que dé marcha atrás en la ley sobre mercado interior que promueve para modificar varias disposiciones del Tratado de Retirada, incluidas cuestiones que afectan al control del tránsito de mercancías en el Úlster acordado entre ambas partes para evitar que el Brexit obligara a reintroducir una frontera física en la isla irlandesa.



Los Veintisiete se han reunido este martes en un Consejo de Asuntos Generales para preparar la próxima cumbre de líderes --prevista para el jueves y viernes y aplazada al 1 y 2 de octubre-- y, aunque el Brexit no es un punto formal de la agenda, se espera que los jefes de Estado y de Gobierno sean informados durante la cumbre por el negociador europeo, Michel Barnier, de la situación.



Por ello, los ministros también han abordado la cuestión en su reunión, de la que Roth ha adelantado que saldrán dos mensajes clave: un apoyo sin fisuras al negociador Barnier y su equipo y la voluntad del bloque de negociar un marco futuro justo, pero basado en la "confianza" entre ambas partes.



"Estamos realmente decepcionados por los resultados de la negociación hasta ahora", ha concedido Roth, quien ha reiterado que la controvertida ley de Johnson para eludir parte del acuerdo de divorcio "preocupa extremadamente" al club comunitario porque supone una violación de los principios del pacto y es "totalmente inaceptable".



A la reunión de ministros también ha acudido el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de coordinar con Londres la puesta en marcha del acuerdo del Brexit, Maros Sefcovic, quien ha anunciado que recibirá en Bruselas el próximo lunes, día 28, a su contraparte británica, el ministro Michael Gove.



"Quiero subrayar que la UE cree en una cooperación serena y constructiva a través de los canales creados con el acuerdo de retirada: No vamos a negociar sino que nos centramos en su total aplicación a tiempo, ni más ni menos", ha zanjado Sefcovic.



El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, que ha participado en la reunión a Veintisiete y ha escuchado la valoración de Sefcovic, ha concedido que "la situación no invita al optimismo" sobre las perspectivas de lograr un acuerdo para que el marco de la relación futura esté listo para cuando se culmine la separación el próximo 31 de diciembre.



Por eso, ha añadido González-Barba, todos los Estados miembro, incluido España, deberán tomar medidas de contingencia para mitigar el impacto de un eventual fracaso de las negociaciones, aunque algunas de ellas ya fueron diseñadas para la fase anterior por si no se cerraba el acuerdo de divorcio.



Sefcovic, por su parte, ha incidido más tarde en que la Unión Europea "no puede aceptar" que el Tratado de Retirada que fue negociado, acordado y ratificado por ambas partes se convierta ahora "en baza de negociación política".



"Nunca aceptaremos un cambio unilateral del acuerdo de retirada", ha continuado el vicepresidente comunitario, quien después ha querido dejar claro que aunque la UE explore "todas las opciones" para hacer valer el acuerdo, incluidas las judiciales, ello no impide que quiera agotar los esfuerzos para una solución que permita aplicar el acuerdo.