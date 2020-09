22/09/2020 Amador Mohedano, más claro que nunca, acusa a Fidel de ser la mano negra porque disfruta haciendo daño. MADRID, 22 (CHANCE) Amador Mohedano se ha posicionado claramente a favor de Antonio David Flores tras la sospecha que ha hecho pública el colaborador de "Sálvame" de que Fidel Albiac sería la mano negra que estaría detrás de la aparición de varias supuestas amantes del malagueño para intentar romper su matrimonio con Olga Moreno. Ahora, el hermano de Rocío Jurado, más claro que nunca, acusa directamente "al marido de mi sobrina" - es decir, Rocío Carrasco - de ser la persona que maneja en la sombra para hacer daño a Antonio David. Además, sin pelos en la lengua, el ex marido de Rosa Benito afirma que Fidel lo hace "por joder, que es lo que le ha gustado siempre". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Amador Mohedano se ha posicionado claramente a favor de Antonio David Flores tras la sospecha que ha hecho pública el colaborador de "Sálvame" de que Fidel Albiac sería la mano negra que estaría detrás de la aparición de varias supuestas amantes del malagueño para intentar romper su matrimonio con Olga Moreno. Ahora, el hermano de Rocío Jurado, más claro que nunca, acusa directamente "al marido de mi sobrina" - es decir, Rocío Carrasco - de ser la persona que maneja en la sombra para hacer daño a Antonio David. Además, sin pelos en la lengua, el ex marido de Rosa Benito afirma que Fidel lo hace "por joder, que es lo que le ha gustado siempre".



- CHANCE: Amador, buenos días. ¿Qué tal? Sólo quería preguntarle que si piensa usted lo de la existencia de la mano negra que está perjudicando a Antonio David y a Olga de todas las maneras posibles.



- AMADOR: Yo pienso que sí que hay alguien que le está picando y buscando las cosquillas.



- CH: Antonio David lo tiene muy claro.



- AMADOR: Y yo también.



- CH: ¿Quieres decir el nombre?



- AMADOR: Ya lo sabéis, pero vamos a mí me da igual decirlo o no decirlo. El nombre está muy claro y es la pareja de mi sobrina Rocío.



- CH: ¿Y con qué intención?



- AMADOR: Por joder que es lo que a él le ha gustado siempre.



- CH: Hoy parece que se le acaba el plazo a Antonio David y tiene que pagar una fianza de 80.000 euros.



- AMADOR: No sabía nada



- CH: Parece que quiere hacer daño de todas las maneras posibles, ¿no, Amador?



- AMADOR: Las demandas... A esta chiquilla le ha dado por poner demandas a diestro y siniestro y la verdad es que no lo entiendo. ¿No sé da cuenta que demanda que ponga le está haciendo daño también a sus hijos? Pero bueno, es lo que hay.



- CH: ¿Se arreglará algún día o esto ya no tiene solución?



- AMADOR: Hombre, yo espero que se arregle. Esto no va a durar eternamente. La que va a durar eternamente es la Jurado, eso yo no creo que dure eternamente y ojalá que pronto lo solucionen. Está la cosa difícil, pero no sé.



- CH: ¿Qué le parece que haya gente que critique a Olga en estos momentos porque al parecer va a dar una exclusiva?



- AMADOR: No, hombre, ella está en su derecho de hacer su exclusiva y dar su opinión de todo lo que está pasando, y yo lo que sí me gustaría es decirle a Olga que tenga un poco de paciencia. Que aguante un poco y a veces las cosas se exageran demasiado, ¿no? Y no es todo así entonces que tenga un poco de paciencia.



