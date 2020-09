"¿Algún llorica por ahí?", un filme sobre la paternidad avalado por Kore-eda

Hirokazu Kore-eda. EFE/EPA/ETTORE FERRARI/ Archivo

San Sebastián (España), 22 sep (EFE).- Intentar asumir la paternidad cuando no se está preparado para ello es el tema principal de "¿Algún llorica por ahí?", la opera prima del japonés Takuma Sato que ha llegado hoy a la competición por la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España) con el aval de su productor, Hirokazu Kore-eda.

En rueda de prensa telemática desde Japón, su director ha explicado que hasta ahora sólo había hecho cine 'amateur' y autofinanciado, y que esta película habría seguido por la misma senda de no haber mostrado interés en ella el director de "De tal padre, tal hijo"(2013) o "La verdad" (2019), uno de los cineastas japoneses con mayor proyección internacional.

La historia transcurre en la península japonesa de Oga, donde se celebra la fiesta tradicional de los Namahage, unos hombres vestidos de ogro que se dedican a asustar a los niños en Nochevieja para que se porten bien todo el año al grito de "¿Algún llorica por ahí?".

Tasuku, un joven que acaba de ser padre, aparece desnudo y ebrio en televisión en plena celebración. La trama se centra en sus intentos para recomponer las cosas con el pueblo y, en particular, con su exmujer y su hija.

Kore-eda ha asegurado que lo que más le interesó del guion que gira en torno a ese hombre al que le cuesta madurar fue la influencia que ejercen en él las mujeres, sobre todo su exesposa y su madre.

Aunque la fiesta de las Namahage era algo "muy local" y desconocido fuera de Japón, Sato ha afirmado que la eligió por "su fuerza visual" y también porque a su juicio simboliza el esfuerzo de los padres por hacer madurar a los hijos.

Nacido en Tokio en 1977 Sato debutó en 2014 con "Don't Say That Word" y este es su segundo largometraje. Se trata de una de las dos películas japonesas que compiten este año en sección oficial, junto con "True mothers" de Naomi Kawase, que se proyectará el próximo viernes, último día de la competición.