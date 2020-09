34-24. Carr gana el duelo a Brees y los Raiders inauguran su nuevo campo con una victoria

En la imagen, el mariscal de campo Derek Carr de los Raiders de Las Vegas. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Las Vegas (Nevada, EE.UU.), 21 sep (EFE).- El mariscal de campo Derek Carr dio tres pases de anotación y lideró este lunes la ofensiva de los Raiders de Las Vegas que debutaron en su nueva sede y campo del Allegiant Stadium con un triunfo por 34-24 ante los Saints de Nueva Orleans en partido del Monday Night con el que se cerró la Semana 2 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Carr completó 28 de 38 pases para 282 yardas con tres envíos de anotación, sin interceptaciones, fue derribado tres veces en 23 oportunidades y dejó en 120,7 el índice para pasador.

Los Raiders bautizaron un nuevo hogar reluciente, Allegiant Stadium, justo al lado de The Strip, y lo hicieron por la puerta grande del triunfo ante un rival de Super Bowl.

El equipo de Las Vegas no partía de favorito en los pronósticos ni en las apuestas, pero Carr jugó sereno e impecable que fue equilibrado por un potente ataque terrestre dirigido por el corredor Josh Jacobs, que hizo 27 acarreos para 88 yardas de avance.

Mientras que Jalen Richard lo llevó dos veces para 28 yardas y una vez colocó el ovoide por detrás de la diagonales.

De esta manera, los Raiders (2-0) notaron que están ansiosos por obtener nuevos resultados en su nueva sede.

El ala cerrada Darren Waller fue el objetivo favorito de Carr, obteniendo 12 recepciones para 103 yardas con una anotación.

Sin embargo, el juego se aseguró con un gol de campo de 54 yardas del pateador Daniel Carlson con 1:05 por jugarse.

Quizás el dueño de los Raiders, Mark Davis, tenía razón. Al menos por una noche. Davis llama al nuevo palacio del fútbol "Estrella de la Muerte", como en el lugar donde perecen los equipos rivales.

El gran derrotado fue el veterano mariscal de campo Drew Brees, de los Saints, que confirmó que no está en su mejor forma después de completar 26 de 38 pases para 312 yardas, apenas hizo un envío de anotación, y le interceptaron otro.

Brees, que tuvo una gran protección dentro del paquete, nunca fue derribado, acabó el partido con un 91,1 en el índice de pasador, sin que pudiese ser factor ganador de los Saints (1-1).

El corredor Alvin Kamara lideró la ofensiva de los Saints con dos anotaciones tras completar 13 acarreos para 79 yardas ganadas por tierra, mientras que capturó nueve pases que le hizo Brees y avanzó otras 95 yardas por aire.