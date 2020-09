Walmart quiere emisiones cero de operaciones globales para 2040

(Bloomberg) -- Walmart Inc. dijo que quiere llegar a cero emisiones de sus operaciones globales para 2040, una pequeña fracción de su total, en la medida más reciente centrada en el clima ante los llamamientos de inversores y activistas para reducir la huella de carbono.

El mayor minorista del mundo también quiere asegurar suficientes fuentes de energía eólica, solar y otras energías renovables para alimentar sus instalaciones con energía 100% sostenible para 2035, dijo el lunes en un comunicado. Previamente había dicho que su objetivo es asegurar la mitad de su energía de fuentes renovables para 2025.

Walmart se compromete a reducir las emisiones de sus propias operaciones. Aunque no es una tarea fácil, el objetivo reducirá a cero tan solo el 5% sus emisiones totales. El gigante minorista ha realizado algunos esfuerzos a través del llamado Proyecto Gigaton para abordar las emisiones generadas por sus proveedores y clientes, pero la compañía aún no ha establecido un objetivo neto cero en todos los ámbitos.

La compañía también dijo el lunes que tiene como objetivo electrificar y eliminar las emisiones de todos sus vehículos, incluidos los camiones de larga distancia, para 2040. Además, planea administrar o restablecer al menos 50 millones de acres de tierra y unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados de océano para 2030, y la transición a refrigerantes de bajo impacto para enfriamiento y equipos electrificados para calefacción en sus tiendas, clubes y centros de datos y distribución para 2040.

Walmart es miembro de We Mean Business Coalition, un grupo de empresas que se compromete a reducir las emisiones en consonancia con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015. Analistas de Bloomberg Intelligence han identificado al menos 58 empresas que se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero en varias fechas hasta 2040, como Estee Lauder Companies Inc., Sony Corp., Amazon.com Inc.

Nota Original:Walmart Aims to End Emissions From Global Operations by 2040

