Trump se inclina por Coney Barrett para la Corte Suprema

(Bloomberg) -- Donald Trump se inclina por nominar a Amy Coney Barrett para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, según personas familiarizadas con el asunto, a pesar de que el presidente dijo el lunes que está considerando hasta cinco candidatas.

Barrett estuvo en la Casa Blanca el lunes, dijo una de las personas. Ella es una de las favoritas de los defensores de los derechos contra el aborto, que presionan fuertemente a la Casa Blanca y a Trump para que la designen. Es la preferida del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, según personas cercanas a él.

Y sus partidarios han señalado a la Casa Blanca que, como católica del medio oeste, Barrett puede ayudar al presidente a obtener votos para su reelección en los estados vitales del Cinturón del Óxido y los Grandes Lagos, donde actualmente está por detrás del candidato demócrata, Joe Biden.

Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca el lunes que está buscando a “cinco mujeres” para llenar la vacante, pero que tiene “una o dos” en mente como finalistas. El presidente dijo que Barrett está entre las consideradas.

Cuando se le preguntó si se reuniría con sus cinco candidatas en persona, Trump dijo: “No lo sé, lo dudo. Nos reuniremos con algunas, probablemente”. Un portavoz de la Casa Blanca declinó comentar sobre las reuniones con candidatas a la Corte Suprema del presidente.

Dentro de la Casa Blanca, la única candidata para el escaño de Ginsburg que actualmente atrae serios intereses además de Barrett es la jueza de la Corte de Apelaciones Barbara Lagoa. Ella es cubano-estadounidense de Florida, como Trump ha señalado repetidamente, lo que podría ayudarlo en ese estado que necesita ganar.

Pero Lagoa es en este momento una segunda distante de Barrett. El presidente ha expresado cierto escepticismo sobre sus credenciales conservadoras porque Lagoa obtuvo los votos de 27 demócratas cuando fue confirmada ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Aún así, el proceso se ha movido rápidamente, y el presidente podría cambiar de opinión antes de hacer un anuncio.

Cuando se le preguntó si se reuniría con Lagoa a fines de esta semana cuando viaje a Florida, Trump dijo que “podría”.

Trump está listo para encender una furiosa batalla política por el escaño de la Corte Suprema desocupado por la muerte de Ginsburg el viernes, solo seis semanas antes de presentarse a la reelección. La posibilidad de que reemplace al ícono liberal con una jurista conservadora ha indignado a los demócratas, quienes respondieron invirtiendo más de US$120 millones en la plataforma de recaudación de fondos ActBlue durante el fin de semana.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo a sus colegas que “nada está fuera de la mesa” si los republicanos reemplazan a Ginsburg y los demócratas toman la Casa Blanca y el Senado en noviembre. Los demócratas están hablando cada vez más de la posibilidad de agregar jueces a la corte como una posible respuesta.

Trump ha dicho a sus aliados que cree que Barrett, de 48 años, es una jurista inteligente, dura y conservadora, que también se vería bien durante las audiencias de confirmación televisadas, según una de las personas. Los funcionarios también están alentados de que Barrett sobrevivió a una dura pelea de confirmación en 2017. El Senado la confirmó con una votación de 55-43, que cayó en gran medida en las líneas de los partidos.

Trump también cree que Barrett no tendrá problemas con los principales asuntos para los conservadores, como el aborto, los derechos de armas y la atención médica, cuando se presenten ante la Corte. Trump se ha decepcionado con algunas de las decisiones de su primer nombramiento para la corte, el juez Neil Gorsuch, dijo una persona.

Gorsuch enfureció a los conservadores religiosos cuando escribió la opinión mayoritaria en un caso a principios de este año en el que el tribunal superior sostenía que las personas LGBTQ están protegidas de la discriminación laboral en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Barrett fue una de los finalistas de Trump en 2018 cuando reemplazó al juez Anthony Kennedy. En cambio, el presidente nominó a Brett Kavanaugh, pero los empleados de la Casa Blanca dijeron a los aliados de Barrett en ese momento que estaría en la próxima ronda de posibles nominados.

La jueza de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito Joan Larsen, la jueza del Cuarto Circuito Allison Jones Rushing y la abogada adjunta de la Casa Blanca Kate Todd, completan la breve lista de Trump, aunque las personas dicen que no han recibido una consideración seria.

El presidente dijo a periodistas en la Casa Blanca que haría un anuncio para el fin de semana.

“Tomaremos una decisión, probablemente el sábado, pero el viernes o el sábado”, dijo.

Nota Original:Trump Zeroes In on Coney Barrett as Likely Supreme Court Pick

