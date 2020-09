Trump dice que nominará una juez para el Supremo el viernes o el sábado

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/Chris Kleponis/Archivo

Washington, 21 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que nominará a una nueva juez para el Tribunal Supremo este viernes o sábado, y que ha reducido su lista de candidatas a cinco, aunque no las identificó.

Durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump explicó que quiere esperar a que concluyan los funerales de la juez Ruth Bader Ginsburg, fallecida el pasado viernes a los 87 años, para anunciar quién quiere que la sustituya.

"Creo que será el viernes o el sábado, porque queremos mostrar nuestros respetos. Parece que tendremos servicios (fúnebres) el jueves o el viernes, por lo que tengo entendido, y creo que deberíamos esperar a que acaben, con todo el debido respeto a la juez Ginsburg", afirmó el presidente.

Trump ya había adelantado que planeaba nominar a su candidata esta semana y que sería una mujer, y su decisión de retrasar el anuncio hasta el fin de semana reduce todavía más el calendario para confirmarla en el Senado antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La decisión de Trump de nominar de inmediato a una sustituta de Ginsburg ha generado polémica, porque la veterana jueza progresista dejó escrito, antes de morir, que su "deseo más ferviente" era "no ser reemplazada hasta que haya un nuevo presidente", tras los comicios.

En 2016, cuando otra muerte dejó una vacante en el Supremo, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ignoró al sustituto que había elegido el entonces presidente Barack Obama y ni siquiera programó una votación al respecto, con el argumento de que no tenía sentido aprobarlo en un año electoral.

Sin embargo, esta vez McConnell sí se ha comprometido a someter a voto a la candidata que seleccione Trump, y para confirmarla, necesitaría una mayoría simple, por lo que los republicanos pueden permitirse perder hasta tres de los 53 escaños que ocupan en el Senado.

El mandatario confirmó este lunes que está considerando a cinco candidatas, y añadió: "Está bien elegirlas jóvenes, porque así están mucho tiempo" en ese cargo vitalicio.

La favorita en la lista de Trump es Amy Coney Barrett, una magistrada conservadora de apenas 48 años; seguida de la cubano-estadounidense Bárbara Lagoa, de 52; y de Allison Jones Rushing, de solo 38; además de una abogada de la Casa Blanca, Kate Todd; según fuentes cercanas al proceso de selección citadas por The New York Times.

Todas ellas se ajustan supuestamente a los criterios que Trump ha asegurado buscar en una juez, con el objetivo de ganarse el favor y los votos de la derecha cristiana: la oposición al aborto y la defensa férrea del derecho a portar armas.

El presidente también dijo durante la entrevista que a las dos senadoras republicanas que han pedido retrasar la nominación para el Supremo hasta después de las elecciones, Lisa Murkowski y Susan Collins, "les hará mucho daño" políticamente el haberse posicionado así.

La confirmación de otra jueza conservadora en el Supremo inclinaría a la derecha la composición de esa corte probablemente durante décadas, porque dejaría a seis magistrados de esa tendencia política frente a apenas tres de corte progresista, a cuyas filas pertenecía Ginsburg.