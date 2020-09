Trump da un plantón a la cumbre del 75 aniversario de la ONU

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/EPA/Chris Kleponis/Archivo

Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, no intervino este lunes como estaba previsto en la cumbre virtual con la que se conmemora el 75 aniversario de la ONU, un gesto que marcó un contraste con la mayoría de países restantes, que enviaron videos grabados por altos cargos de sus Gobiernos.

La agenda que divulgó la ONU la semana pasada indicaba que el jefe de Estado de EE.UU. participaría en la cumbre virtual sobre los 75 años de la organización, pero el rostro de Trump no apareció finalmente en la pantalla donde se proyectaban los breves videos enviados por líderes de todo el mundo.

En su lugar, la viceembajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Cherith Norman Chalet, pronunció un discurso en persona desde el salón de la Asamblea General, en el que opinó que la institución creada en 1945 ha sido "en muchos sentidos, un experimento exitoso", pero aseguró que mantiene algunos rasgos "preocupantes".

"Durante demasiado tiempo, las Naciones Unidas se han resistido a cualquier reforma significativa, a menudo les ha faltado transparencia, y son demasiado vulnerables a las prioridades de regímenes autócratas y dictaduras", opinó Norman Chalet.

También alertó que la ONU debe ser más "ágil" a la hora de hacer frente a nuevas "amenazas, que incluyen el robo de propiedad intelectual y los esfuerzos para socavar la libertad en Internet".

La diplomática recordó que Estados Unidos ha sido el país que "más fondos ha aportado" a la ONU a lo largo de toda su historia, y aseguró que el aniversario marca el "momento adecuado para hacer preguntas sobre los puntos fuertes y débiles de la institución".

La ausencia de Trump en la cumbre virtual, sobre la que la Casa Blanca no dio explicaciones, contrastó con el compromiso de los más de cien jefes de Estado y Gobierno que enviaron videos grabados previamente.

Otros líderes optaron por dejar la intervención a sus ministros de Exteriores, pero el nivel de representación fue aún así superior al de Estados Unidos, con su viceembajadora interina.

Desde que llegó al poder en 2017, Trump ha sido muy crítico con la ONU y ha retirado a Estados Unidos de dos destacados foros de esa organización: el Consejo de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El mandatario también cortó todos los fondos que Estados Unidos concedía a la agencia para los refugiados palestinos de la ONU (UNRWA), y ha iniciado el proceso para retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), vinculada también a Naciones Unidas.

Trump dará este martes su cuarto discurso ante la Asamblea General de la ONU, a la que se dirigirá por vía virtual y ante la que se espera que arremeta contra China e Irán, además de resumir su doctrina nacionalista para los votantes en Estados Unidos, que en menos de un mes y medio decidirán si le conceden un segundo mandato.