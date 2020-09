Trump busca confirmación de nueva magistrada antes de elecciones

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que nombrará un reemplazo para la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg el viernes o el sábado, y que quiere que se confirme al nuevo miembro antes de las elecciones de noviembre.

Trump dijo en una entrevista que está considerando cuatro o cinco mujeres para reemplazar a Ginsburg, un ícono liberal que murió el viernes a los 87 años. La posibilidad de que el presidente republicano la reemplace ha indignado y energizado a los oponentes de Trump.

“Estoy considerando a cinco, probablemente cuatro, pero estoy evaluando a cinco de forma muy seria”, dijo Trump en una entrevista con Fox News el lunes temprano.

Trump dijo que quería esperar hasta que los servicios funerarios de Ginsburg concluyan antes de nombrar a su reemplazo.

Dos senadoras republicanas, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, dijeron durante el fin de semana que el ganador de las elecciones de noviembre debería elegir el reemplazo de Ginsburg. Trump ha rechazado la espera.

La intención de Trump de elegir un sucesor para Ginsburg y enviar ese nombre al Senado controlado por los republicanos, tan cerca de las elecciones del 3 de noviembre, ha provocado protestas entre los demócratas, incluido el oponente de Trump, el exvicepresidente Joe Biden.

Las juezas de la corte de apelaciones Amy Coney Barrett y Barbara Lagoa están emergiendo como las con más probabilidades de ser elegidas después de que Trump dijera el sábado en un mitin en Carolina del Norte que planeaba elegir a una mujer.

Todas las mujeres que está considerando son “relativamente jóvenes”, dijo Trump el lunes. “Una mujer muy buena de Michigan está en la lista”, dijo. No nombró a ninguna de ellas, pero felicitó a Lagoa.

“Es excelente, es hispana, es una mujer increíble hasta donde sé. No la conozco. Florida, amamos a Florida”, dijo Trump, un guiño a la posible ventaja electoral para el presidente en dicho estado, uno de los que debe ganar.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Kaleigh McEnany, dijo el lunes en una entrevista con Fox Business que Trump podría anunciar a su nominada el martes.

“Quiere a alguien en la línea del juez Thomas y el juez Alito y los otros magistrados nombrados por Trump, Gorsuch y Kavanaugh”, dijo McEnany. “Quiere un constitucionalista, un textualista y originalista”.

