Tras su papel en el Tour, Carapaz se ve con opciones en la Vuelta a España

Quito, 21 sep (EFE).- El ciclista Richard Carapaz se prepara para liderar al equipo ecuatoriano en el Mundial de Ciclismo, con los ojos puestos en la Vuelta a España, donde se ve con opciones de "buscar el título" junto al líder de su equipo, Christopher Froome.

"Esperamos hacer lo mejor posible y tratar de estar bien representado y buscar el título, yo creo que es algo que lo podemos hacer. Ya llevo haciendo dos años la Vuelta a España y es una carrera que me gusta mucho", explicó el deportista ecuatoriano en una rueda de prensa virtual con medios de su país.

Tras concluir su primera participación en el Tour de Francia, con el título de subcampeón de la Montaña, y esa llegada a meta en la etapa 18 respaldando a su compañero de equipo Michael Kwiatkowski, Carapaz guarda sus cartas sobre si haría lo propio con Froome en la Vuelta, al que acompañará como colíder.

"Espero poder hacerla (la carrera) este año de la mejor manera y si tengo oportunidad de poder disfrutarla lo voy a hacer con Chris Froome", respondió al ser preguntado sobre si volvería a dejar pasar una oportunidad de ganar una etapa a un miembro de su equipo, el británico Ineos.

El campeón del Giro de Italia en 2019, que este año dejará pasar pese a haberse entrenado inicialmente para disputarlo, manifestó que este 2020 "es un poco especial para nosotros como equipo, donde hemos tenido que cambiar muchos objetivos personales por otras cosas".

Reconoció que entre sus planes no figuraba la participación en el Tour, pero aún así consideró esas tres semanas "espectaculares, no solo para el deporte ecuatoriano, sino para nuestro equipo", y señal de lo que se puede llegar a cosechar "si tenemos objetivos claros".

El ecuatoriano de 27 años fichó a finales de 2019 por el Ineos durante tres temporadas, dejando atrás al Movistar, que le catapultó a lo más alto del podio el año pasado en el Giro.

Por lo pronto tiene confirmada su participación en la edición 87 del Campeonato Mundial de Ciclismo de ruta, que se realizará en Imola (Italia) entre el 24 y el 27 de este mes bajo la organización de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Unión Ciclista de Italia.

Bajo el mando de Santiago Rosero, la delegación tricolor estará integrada por Carapaz, Jefferson Cepeda, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, mientras que Jhonatan Narváez, también miembro del Ineos, correrá el Giro.

La Vuelta a España se desarrollará del 20 de octubre al 8 de noviembre, lo que obligará a Carapaz a permanecer en territorio europeo para llevar a cabo sus entrenamientos dado que ve improbable su regreso a Ecuador por la situación creada a causa de la pandemia de COVID-19.

Sobre las tres grandes competiciones del ciclismo como el Tour, el Giro y la Vuelta, Carapaz sintetiza que "se caracterizan mucho por tener días difíciles", como la reciente etapa 15 de la ronda gala, en la que sufrió una caída.

Pero si algo rescata de la prueba reina es que le deja "mucha experiencia para las próximas oportunidades" y si regresa, cree que es posible competir por el maillot amarillo.