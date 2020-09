Tesla deberá fabricar sus baterías para satisfacer demanda: Musk

(Bloomberg) -- Tesla Inc. tendrá que comenzar a producir sus propias celdas de batería para satisfacer la demanda de sus vehículos eléctricos, incluso si aumenta las compras a proveedores externos, dijo Elon Musk en un tuit.

“Nuestra intención es aumentar, no reducir, las compras de celdas de baterías a Panasonic, LG y CATL. Sin embargo, incluso si nuestros proveedores van a máxima velocidad, aún proyectamos una escasez significativa en 2022 y en adelante, a menos que tomemos medidas nosotros mismos”.

Musk, director ejecutivo de Tesla, hizo los comentarios en la víspera de la reunión anual de accionistas de la compañía y la presentación del “Día de la batería” el martes, que se espera muestre innovaciones diseñadas para mantener el liderazgo de Tesla en autos eléctricos.

Las acciones de la compañía cayeron hasta 8,4% en las operaciones extrabursátiles el lunes, después de cerrar en US$449,39. Musk dijo que lo que Tesla anuncie en el evento no alcanzará altos volúmenes de producción hasta 2022 y tendrá un impacto en la producción planificada de su camioneta Cybertruck y su nuevo automóvil deportivo Roadster.

El socio más antiguo de Tesla en baterías ha sido Panasonic Corp., con sede en Osaka. Las dos compañías operan conjuntamente una planta de baterías enorme fuera de Reno, Nevada: Panasonic fabrica las celdas y Tesla coloca miles de celdas en los enormes paquetes de baterías para cada automóvil. Pero Musk nunca ha estado interesado en depender de un proveedor, y Tesla tiene acuerdos a menor escala con Contemporary Amperex Technology Co., o CATL, en la provincia china de Fujian y LG Chem Ltd. en Seúl.

