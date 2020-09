Tenis.-Novak Djokovic conquista el Foro Itálico ante Diego Schwartzman y suma su Masters 1.000 número 36

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo de la ATP, conquistó este lunes el torneo de Roma tras derrotar en dos sets (7-5, 6-3) al argentino Diego Schwartzman y conseguir de este modo su trigesimosexto Masters 1.000.



El de Belgrado olvidó así la decepción sufrida en el pasado US Open con su descalificación en los octavos de final por dar un pelotazo involuntario a una juez de línea y desempató con el español Rafa Nadal en títulos en torneos de esta categoría, presentando además su candidatura para Roland Garros.



'Nole' heredó el trono del balear en el Foro Itálico, donde reinó por quinta ocasión en su carrera y por primera vez desde 2015, después de un partido sólido, donde supo reponerse a un mal inicio ante el verdugo precisamente del de Manacor, al que no le alcanzaron finalmente las fuerzas para dar la sorpresa ante el balcánico.



Djokovic cerró el partido con 29 golpes ganadores, 18 de ellos con un 'drive' que le funcionó a la perfección para desarbolar a su rival, que también tuvo sus opciones, sobre todo cuando inició el encuentro con dos 'breaks' y un amenazante 3-0.



En ese momento, el número uno del mundo parecía nervioso ante una pista central con algo de público y más pendiente de la climatología, pero logró asentarse y recuperar rápidamente su desventaja. Pese a la recuperación del serbio, Schwartzman supo aguantar e incluso tuvo una bola de rotura con 4-4, pero no la aprovechó y posteriormente, tras salvar una con su saque, acabó cediendo a las puertas del 'tie-break' tras una serie de errores, doble falta incluida.



El 'rugido' de Djokovic tras hacerse con la manga hacía presagiar un aluvión del número uno del mundo, pero el argentino demostró que su final no era casualidad y comenzó rompiendo el servicio al inicio de la segunda manga para coger la ventaja.



Schwartzman aún tuvo otra buena opción de volver a romper en el quinto juego, pero falló dos 'derechas' y 'Nole' salvó la situación. El de Belgrado no perdonó en el octavo juego con 4-3 y no tuvo problemas para cerrar su victoria de récord y proseguir con su casi impecable 2020 con cinco títulos (ATP Cup --con Serbia--, Australia, Dubai, Cincinnati y Roma) y 31 victorias por una derrota, el borrón de Nueva York que ya habrá quedado en el olvido.