"Succession" gana el Emmy a mejor serie dramática

"Succession", sobre la lucha en una familia poderosa por el control de un imperio mediático, se llevó este domingo el Emmy a mejor serie dramática, el más importante de esta ceremonia que se celebró con un inédito formato virtual por la pandemia.

"Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Ozark" y "Stranger Things" competían en la categoría.

jt/lp