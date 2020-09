Sindicato de Notimex pide intervención de López Obrador para resolver huelga

El sindicato de trabajadores de la agencia estatal de noticias Notimex pidió este lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervenir para resolver la huelga que comenzó hace siete meses. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 21 sep (EFE).- El sindicato de trabajadores de la agencia estatal de noticias Notimex pidió este lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervenir para resolver la huelga que comenzó hace siete meses.

"De continuar la situación actual, podría representar un costo significativo al erario y ser una mancha histórica para su Gobierno", dijo la representación sindical en una carta divulgada en redes sociales.

Notimex entró en huelga el 21 de febrero; en mayo, la máxima autoridad laboral en México declaró legal la huelga y ordenó a la agencia detener las actividades, lo que ocurrió el pasado 8 de junio.

El sindicato denunció que contraviniendo las instrucciones del presidente López Obrador, desde el 13 de agosto pasado, la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, rompió las negociaciones de manera unilateral.

Acusó a la directora de no tener "voluntad de diálogo" y de continuar conduciéndose "en completa ilegalidad" pese a que hay un fallo que declara legal la huelga. "La directora no escucha y alarga el conflicto. Además, hace uso indebido del servicio público", añade.

La dirección de Notimex mantiene desde el inicio del conflicto laboral "una violación reiterada al derecho de huelga" en desacato a la autoridad laboral y a la junta de gobierno de la agencia, que pidió parar labores.

El sindicato aseguró que en Notimex sigue en operación el área de producción y administrativa y continúa pagando sueldos a la directora, a mandos medios y superiores, lo cual va en contra de las leyes y de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de López Obrador.

Los trabajadores le dijeron al presidente que no hay "ninguna luz en el horizonte" para resolver el conflicto y le señalaron que los esfuerzos de los funcionarios a los que pidió ayudar a solucionar la huelga han sido infructuosos por la negativa de la funcionaria.

En su carta al presidente, el sindicato se manifestó dispuesto al diálogo para reactivar las operaciones de Notimex, para que vuelva "a cumplir su objetivo del brindar el derecho constitucional a la información de los mexicanos".

Señalaron que en estos siete meses, se han presentado más de 50 denuncias contra la dirección de Notimex que han evidenciado las malas prácticas e ilegalidades que han surgido desde la cabeza de la agencia.

Esta agencia mexicana de noticias comenzó sus tareas informativas el 20 de agosto de 1968, solo mes y medio antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos de México.