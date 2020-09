San Sebastián vive el estreno televisivo del italiano Guadagnino

El cineasta italiano Luca Guadagnino, presidente del jurado de la Sección Oficial del festival de San Sebastián, presentó este lunes su estreno televisivo, la serie "We are who we are", en una jornada con el actor estadounidense Matt Dillon como estrella.

La serie, producida para la plataforma HBO-SKY, se articula en ocho capítulos de guión parsimonioso "rodados y concebidos como un conjunto", y no tanto como una historia troceada, explicó Guadagnino en rueda de prensa.

Aunque en un formato nuevo, el realizador siciliano de 49 años se adentra en un tema conocido para él: el descubrimiento adolescente de la identidad sexual ya abordado en su celebrada "Call me by your name" (Llámame por tu nombre, 2017), una historia de amor entre dos hombres en Italia en los años 80 que le valió el Óscar a mejor guión adaptado.

Durante más de siete horas, la serie se recrea en las tribulaciones de Fraser (Jack Dylan Grazer) y Caitlin (Jordan Kristine Seamon), dos adolescentes instalados con sus respectivas familias en una base militar estadounidense en Italia, cerca de Venecia, y que se harán cómplices en la exploración de su sexualidad.

La cinta está ambientada en 2016, en parte durante la campaña presidencial de Donald Trump, y se apoya en una ocurrente banda sonora que viene a subrayar el desfase entre el mundo exterior y los sentimientos de Fraser.

"Un adolescente es de facto alguien fluido, porque su cuerpo cambia por el simple hecho de pasar de niño a adulto", explicó el cineasta italiano.

Guadagnino, también director en 2018 de un remake de la película de terror de Dario Argento "Suspiria", preside este año el jurado de la Sección Oficial del Festival, que el sábado próximo concederá el galardón a la mejor película, la Concha de Oro, a una de las 13 en competición.

Entre ellas está "Any crybabies around", el segundo largometraje del realizador japonés Takuma Sato, un drama sobre un joven padre que intenta recuperar a su exmujer y su hija.

Tras aparecer desnudo y borracho en televisión durante la celebración de una fiesta típica japonesa, Tasuku (Taiga Nakano) es repudiado por su pueblo y huye a Tokyo. Incapaz de olvidar, vuelve dos años después con el difícil propósito de arreglar su estropicio.

- Ritmos cubanos con Matt Dillon -

La ciudad vasca también pudo disfrutar en primicia mundial del segundo largometraje del actor y director estadounidense Matt Dillon, "The Great Fellove" (El Gran Fellove), un documental homenaje al cantante y compositor cubano Francisco Fellove (1923-2013).

Ganador del premio honorífico Donostia en 2006, Dillon, conocido por sus papeles en "Crash" o "Algo pasa con Mary", es una de las principales estrellas en este atípico festival marcado por la pandemia que ha impedido la presencia de numerosos famosos.

Aunque no comparecerá en rueda de prensa hasta el martes, el actor posará ante los fotógrafos antes de asistir al pase oficial de la película, programada como una proyección especial fuera de concurso en la sección oficial.

En ella, Dillon, apasionado de la música cubana, rinde homenaje a Fellove, figura destacada del jazz latino en los años 1950 y prolífico compositor de canciones como "Mango mangüé", interpretada entre otros por Celia Cruz.

El documental, con numerosas imágenes de archivo, sigue la grabación del último disco de Fellove en 1999, impulsado por el estadounidense Joey Altruda que lo redescubrió cuando había caído en el olvido. El álbum, que entonces no se publicó, saldrá a la venta el próximo año.

El festival acoge también la proyección de la cinta "Selva trágica", una mística producción sobre la despiadada vida en la jungla de la mexicana Yulene Olaizola que se proyectó días atrás en la Mostra de Venecia.

En San Sebastián, esta película ambientada en los años 1920 en la selva entre la frontera de México y Belice es una de las nueve aspirantes de la sección Horizontes Latinos, reservada para producciones lationamericanas.

