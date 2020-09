Salud.-Prueban un nuevo sistema que permite cuadruplicar los trasplantes de corazón realizados

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los médicos del Yale New Haven Hospital han utilizado un proceso de selección más agresivo para más que cuadruplicar la cantidad de trasplantes de corazón realizados allí mientras se mantenían resultados positivos para los pacientes, según un nuevo estudio que publican en la revista 'JAMA Network Open'.



Los hallazgos sugieren que un enfoque más inclusivo para seleccionar corazones de donantes y receptores de trasplantes puede permitir a los hospitales tratar con éxito a más pacientes que necesitan trasplantes.



El estudio analizó los resultados de los pacientes a corto plazo para dos grupos: 49 pacientes que recibieron trasplantes de corazón de 2014 a 2018, y 58 pacientes que recibieron sus trasplantes de corazón en el año posterior a que el hospital adoptó un proceso de selección más agresivo para los receptores de donantes (2018- 2019).



El proceso de selección más agresivo acortó significativamente el período de espera para los pacientes cardíacos, de 242 días a 41 días, explican los investigadores. Es importante destacar que la tasa de supervivencia de los pacientes a los 180 días después del trasplante se mantuvo casi sin cambios.



La expansión de los procedimientos de trasplante de corazón en el hospital, en septiembre de 2018, coincidió con la implementación del nuevo sistema de asignación de donantes de corazón para donantes de United Network for Organ Sharing (UNOS) en los Estados Unidos.



"Creo que esta es la conclusión de otros centros: que un cambio de este tipo en el enfoque podría crear oportunidades para los pacientes que lo necesiten y, al mismo tiempo, mantener los resultados a corto plazo", apunta Makoto Mori, residente de cirugía en Yale y primer autor del estudio.



El autor principal del estudio fue Harlan Krumholz, profesor de medicina Harold H. Hines Jr. (cardiología) y director del Centro de Investigación y Evaluación de Resultados de Yale.



En términos prácticos, la expansión de los procedimientos de trasplante de corazón en el Hospital Yale New Haven significó aceptar corazones de donantes mayores con afecciones médicas adicionales, así como aceptar receptores de trasplantes con enfermedades más graves.



Yale New Haven Hospital también cambió el liderazgo quirúrgico de su programa avanzado de insuficiencia cardíaca, contrató a un cirujano especializado en adquisiciones y a un coordinador de trasplantes adicional, y aumentó la participación de los médicos asistentes quirúrgicos.



Los investigadores notaron que el aumento de Yale en los casos de trasplante de corazón fue significativamente mayor que el cambio de volumen observado en otros centros de trasplante de corazón en la misma región durante el mismo período, incluidos Hartford Hospital, Tufts Medical Center, Brigham and Women's Hospital y Massachusetts General Hospital.



"Utilizamos un enfoque multidisciplinar e hicimos cambios estratégicos en la selección de donantes y receptores, lo que nos permitió aumentar la cantidad de trasplantes de corazón realizados y, por lo tanto, ayudar a más pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada de manera segura y efectiva", explica el coautor Arnar Geirsson, jefe de cirugía cardíaca del Hospital Yale New Haven.