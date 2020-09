Roberto Bautista, ilusionado en su reencuentro con la tierra

Roberto Bautista. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El español Roberto Bautista, diez del mundo esta semana, se reencuentra con la tierra batida este martes en el torneo de Hamburgo, previo a Roland Garros, con la intención de "hacer una buena semana".

“Llegamos a Hamburgo con el deseo de hacer una buena semana, han sido días muy emocionantes en lo personal y me encuentro con buen ánimo y buena energía, hemos podido también hacer una buena transición a la tierra. Ahora toca competir y adquirir minutos en la nueva superficie” dice Bautista, que ha sido padre recientemente, en declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.

Bautista Agut, cabeza de serie número cuatro del torneo, arranca su participación en Hamburgo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. Este es el primer torneo sobre arcilla en el que participa el castellonense esta temporada, al no haber competido en Roma debido a su reciente paternidad.

El último encuentro del jugador castellonense fue la tercera ronda del US Open, un torneo en el que logró las semifinales, misma ronda que alcanzó en el anterior, el Masters 1.000 de Cincinatti.