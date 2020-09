River Plate resucita el fantasma del 8-0 en su visita al debilitado Binacional

El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo. EFE/Fernando Bizerra /Archivo

Lima, 21 sep (EFE).- El Binacional se reencontrará este martes con el River Plate sin que aún haya cicatrizado en el equipo peruano la herida del 8-0 que la escuadra argentina le endosó en el Monumental de Buenos Aires, una de las mayores goleadas de la historia de la Copa Libertadores.

Aquel encuentro de infausto recuerdo para el equipo del lago Titicaca fue en marzo, pocos días antes de que el fútbol se paralizase por el COVID-19, pero el trauma aún no ha sido superado por el conjunto celeste como para vivir un episodio similar nuevamente.

El coronavirus le ha hecho perder a Binacional su mejor carta para la Libertadores, que era la altitud del estadio Guillermo Briceño de la ciudad de Juliaca, a 3.800 metros de altitud, donde en la primera jornada de la fase de grupos del torneo ya consiguió una histórica victoria pro 2-1 sobre el São Paulo.

Las autoridades sanitarias de Perú solo permiten a Binacional jugar en la capital Lima, donde se están concentrados todos los equipos de la liga peruana para disputar el torneo local sin público.

Eso disgusta mucho al técnico del conjunto celeste, Javier Arce, quien lo considera injusto con miras al objetivo de remontar posiciones en el Grupo D de la Copa, donde el equipo peruano ocupa la última posición con 3 puntos.

A nivel del mar, Binacional ya demostró que se vuelve un equipo muy frágil. Tras ser vapuleado 8-0 por River en Buenos Aires, la semana pasada cayó por 0-1 ante Liga de Quito.

Lejos de haberse reforzado para este nuevo cara a cara con River, el plantel del Binacional se ha debilitado en las últimas semanas y llegará al vital encuentro sin sus jugadores más talentosos.

El viernes se confirmó el traspaso del goleador Aldair Rodríguez al América de Cali y el polémico centrocampista Jean Deza, que llegó en agosto para ocupar la vacante de Reimond Manco, sufrió un esguince de tobillo en el encuentro ante la Liga, por lo que estará al menos dos semanas alejado de las canchas.

Pese a esas bajas, Binacional ha logrado ganar sus dos últimos partidos en el Apertura peruano desde que Arce regresó a su banquillo, del que se había marchado la temporada pasada.

Esos triunfos en el torneo nacional pueden dar algo más confianza para volver a enfrentar al vigente subcampeón de la Libertadores, que regresará por primera vez a Lima, escenario de la última final del torneo que a River se le escapó de manera inesperada en los últimos minutos de juego ante el Flamengo (2-1).

En contra de River puede jugar la falta de ritmo de competición, pues el equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugó la pasada semana su primer partido oficial en seis meses al empatar 2-2 contra el Sao Paulo en el Morumbí.

Sin embargo, los 'millonarios' demostraron en ese encuentro que están en forma, ya que pudieron haberse llevado los tres puntos de Brasil de no ser por los dos autogoles que les privaron de la victoria.

Para este encuentro que se disputará en el Estadio Nacional de Lima el 'Muñeco' Gallardo no podrá contar con el lateral derecho Milton Casco, apartado del equipo tras dar positivo para COVID-19.

Sin embargo, el técnico argentino recuperó al delantero Lucas Pratto, que superó una lesión, y del lateral izquierdo Fabrizio Angileri, que había terminado con molestias el enfrentamiento ante el Sao Paulo.

Por ello, se prevé que Gallardo disponga el mismo equipo que utilizó ante el São Paulo.

Con 4 puntos, River ocupa la segunda plaza del grupo, empatado a puntos con Sao Paulo, que es tercero; y a dos puntos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es el líder antes de comenzar la cuarta jornada, que marca el inicio de la segunda vuelta de la fase de grupos.

- Alineaciones probables:

Binacional: Raúl Fernández; Dahwling Leudo, Éder Fernández, Carlos Mancilla, Jeickson Reyes; Johan Arango, Yorkman Tello, Roque Guachire, Pablo Labrín, Andy Polar; y Sebastián Gularte. Entrenador: Javier Arce.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pínola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del miércoles).