Resulta casi imposible para los argentinos comprar dólares

(Bloomberg) -- Está resultando imposible para los ahorristas argentinos comprar dólares a través de canales oficiales mientras los bancos luchan por adaptarse a cambios en las reglas que endurecieron las restricciones.

Casi una semana después de que el Gobierno anunciara impuestos más altos y más límites a las compras, la mayoría de los principales bancos minoristas del país tienen avisos en sus sitios web que dicen que las transacciones de divisas no se pueden completar porque sus sistemas deben ser actualizados para tener en cuenta las nuevas reglas.

“Por ahora no podés comprar o vender dólares”, dice Banco Galicia en un aviso que aparece para los clientes minoristas. “Te pedimos disculpas, nos estamos adecuando a las nuevas normativas 7105 y 7106, emitidas por el BCRA”.

Los problemas técnicos son otro obstáculo para los argentinos que han estado convirtiendo sus pesos en dólares a toda velocidad en medio de especulaciones de que la moneda local se dirige hacia un colapso. El Gobierno y el banco central, en un intento por mantener la moneda extranjera, impusieron un nuevo impuesto de 35% sobre las compras en dólares, que ya tenía un impuesto separado del 30%. También limitaron la capacidad de las personas que reciben asistencia del Gobierno para obtener dólares, al tiempo que mantuvieron un límite mensual de no más de US$200 en compras.

Un portavoz del banco central dijo que sus sistemas electrónicos funcionan normalmente y que cualquier impedimento para las compras es culpa de los bancos comerciales. Las asociaciones bancarias nacionales y extranjeras del país declinaron hacer comentarios.

La demanda de dólares en el mercado negro de Argentina ha aumentado este año, y a medida que se hizo cada vez más difícil cambiar pesos por dólares en el banco, la tasa no oficial del mercado negro aumentó a 141 por dólar, casi el doble de la tasa spot de 75 por dólar.

Algunos analistas sospechan de la respuesta oficial del banco central a los problemas de intento de compra de dólares esta semana. Consideran que los obstáculos técnicos sirven para cumplir los objetivos de los gobernantes de que sea caro convertir pesos en dólares.

“Los problemas operativos serían una excusa conveniente para que el banco central proteja sus dólares como una mamá gallina”, dijo Joaquín Bagues, estratega jefe de Portfolio Personal Inversiones en Buenos Aires.

