Presidente de Honduras: Las consecuencias de COVID-19 puede traer hasta guerras

En la imagen, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. EFE/Michael Nagle/Archivo

Tegucigalpa, 21 sep (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este lunes en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, que la pandemia de COVID-19 puede dejar violencia, migración y guerras entre países.

"Las consecuencias de esta pandemia pueden traer actos de una violencia, migración, hasta guerra entre países", enfatizó el gobernante en su comparecencia virtual ante las Naciones Unidas.

Agregó que "ojalá que no" haya violencia, migración, ni guerras, y preguntó: "¿Qué va a hacer el sistema de Naciones Unidas ante la inequidad para adquirir medicamentos?".

El mandatario señaló que cuando se creó la Organización de Naciones Unidas, el mundo estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial, y que 75 años después la vida nuevamente sorprende "con destrucción y muerte ante esta pandemia".

"Yo reconozco que mi país no estaba preparado, creo que ningún país del mundo, así como tampoco lo estaba el sistema de Naciones Unidas", contra la pandemia de COVID-19, dijo el mandatario.

Hernández también preguntó qué harán los organismos internacionales con la crisis sanitaria y otros problemas en el aspecto económico, el desafío del uso de la tecnología y la educación.

El presidente recordó que al inicio de la pandemia todos los medicamentos, equipos médicos y de bioseguridad "fueron acaparados por los países más poderosos que nosotros".

Añadió que su país tuvo ese problema y que todavía sigue esperando algunos artículos que adquirió.

"Les pregunto: ¿qué va a pasar cuando estén listas las vacunas, los países en vías de desarrollo vamos a poder acceder a ellas de manera justa y pronta. Tendrá esta generación de Naciones Unidas 75 años después el mismo compromiso de aquel entonces, de reinventarse, de estar a la altura de esta pandemia y sus desastrosas consecuencias? Esta respuesta solo la tienen ustedes", expresó Hernández.

También recordó que en 2019 le preguntó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, por qué Honduras no accedía "a los fondos verdes del clima", lo que todavía sigue esperando su país, del que señaló que "es uno de los tres países más afectados en el mundo a consecuencia del cambio climático".

"Necesitamos menos burocracia y más resultados, resultados concretos, sobre todo ante esta guerra que libramos contra este enemigo invisible", la COVID-19, acotó.

Hernández comenzó su intervención recordando que en los últimos años solicitó ante las Naciones Unidas que sean reconocidos "como grupos terroristas" los "grupos no estatales organizados como maras, pandillas" y narcotraficantes".