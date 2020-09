Portaltic.-Netatmo permite ver quién está en la puerta de casa mediante videollamada con su nuevo timbre con vídeo inteligente

21/09/2020 Timbre con vídeo inteligente POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NETATMO



Estará disponible para su encargo en España desde el 28 de septiembre, por 299,99 euros.



MADRID, 21 (Portaltic/EP)



Netatmo ha anunciado la disponibilidad en España de su timbre con vídeo inteligente, un dispositivo para el hogar que permite al usuario ver quién está en la puerta de entrada y contestar desde cualquier lugar, y que podrá encargarse desde el 28 de septiembre por 299,99 euros.



El timbre con vídeo inteligente Netatmo ha sido diseñado para que el usuario sepa quién se presenta en su casa. Por ello, incorpora una cámara Full HD, micrófono y altavoces, para que cuando alguien toque el timbre de la entrada, el usuario reciba una videollamada en el 'smartphone' con la que pueda ver al visitante y, si quiere, hablar con él, aunque no se encuentre en casa.



Este dispositivo de videovigilancia emplea la inteligencia artificial para distinguir entre una persona un movimiento anodino, como exponen desde la compañía en un comunicado. De esta forma, si alguien merodea alrededor de la entrada, el usuario recibe una notificación 'Persona detectada' en su 'smartphone' y, se graba un vídeo un vídeo del evento.



Desde Netatmo señalan que los parámetros del timbre con vídeo inteligente son personalizables, es decir, el usuario puede desactivar las notificaciones y las grabaciones según sus preferencias. En caso de detección de persona, el usuario define si el dispositivo envía una notificación y graba un vídeo, o no. Así, puede elegir recibir alertas y grabar vídeos solamente cuando alguien llama a la puerta.



Asimismo, con la función 'Alert-Zones', el usuario puede definir las zonas específicas de detección de personas según la configuración de su casa: alrededor de la entrada principal, del portal, de la puerta del garaje, etc, para recibir notificaciones solamente acerca de los eventos que ocurren en estos espacios.



El historial de llamadas recibidas por el timbre y los vídeos se almacenan localmente en una tarjeta microSD interna. Esta tarjeta, como aseguran desde la compañía, está cifrada para asegurar la protección del contenido. Y para proteger la transmisión de los datos hacia el 'smartphone' del usuario, el timbre con vídeo inteligente utiliza conexiones cifradas de extremo a extremo.



COMPATIBLE CON LAS INSTALACIONES DE TIMBRE



El timbre con vídeo inteligente Netatmo es compatible con la mayoría de las instalaciones -la compañía facilita una herramienta en línea para comprobar la compatibilidad de la instalación-, y se conecta a la red WiFi de la casa para su control a distancia, a través de la aplicación móvil Netatmo Security (para Android e iOS).



Es, además, compatible con HomeKit de Apple, lo que significa que el usuario puede crear escenarios personalizados para conectar su timbre con otros aparatos inteligentes de la casa según diferentes combinaciones, y admite el acceso a las imágenes grabadas en directo con Siri.



PROTECCIÓN DÍA Y NOCHE



El Timbre con Vídeo Inteligente tiene una cámara Full HD de 1080p con un objetivo gran angular de 140 grados para una "calidad de vídeo óptima", como indican desde Netatmo. La función HDR de la cámara atenúa los cambios bruscos de iluminación y permite al usuario ver con claridad lo que ocurre delante de la casa, sean cuales sean las condiciones luminosas.



El timbre con vídeo inteligente también cuenta con visión nocturna infrarroja, para que el usuario pueda ver al visitante que está en su puerta, incluso en la oscuridad.



El dispositivo tiene un diseño compacto, y está protegido por la tecnología HZO, una "nanopelícula innovadora" y certificado IP44, lo que asegura que es "completamente impermeable" y resistente ante cualquier condición meteorológica (lluvia, nieve, humedad) y también al polvo y las impurezas, como afirman desde la compañía.



El timbre con vídeo inteligente Netatmo puede encargarse desde el 28 de septiembre en la web de la compañía y en Amazon, al precio de 299,99 euros.