Portaltic.-Logitech presenta su nuevo ratón MX Anywhere 3 que permite encender y apagar la cámara durante videollamadas

17/09/2020 Nuevo ratón MX Anywhere 3 de Logitech



MADRID, 21 (Portaltic/EP)



La compañía Logitech ha presentado su nuevo ratón MX Anywhere 3, que cuenta con un botón que permite a los usuarios encender y apagar la cámara y el micrófono durante videollamadas.



El nuevo ratón MX Anywhere 3 de Logitech tiene un diseño móvil y cómodo con agarres laterales de silicona, que permite adaptarse a manos más pequeñas.



Asimismo, este ratón, que tiene 4.000 dpi (puntos por pulgada), incluye un sensor de tecnología 'darkfield' que permite que funcione en cualquier superficie sin problemas, incluso sobre cristal.



La compañía ha afirmado que el nuevo MX Anywhere 3 es hasta un 90 por ciento más rápido, comparado con otros ratones de Logitech sin rueda de hiperdesplazamiento, ya que logra avanzar hasta 1.000 líneas por segundo.



La rueda de este nueva ratón de Logitech está elaborada con acero inoxidable mecanizado, que ofrece una mayor inercia y precisión, y permite hacer 'scroll' de una forma sencilla.



Además, el nuevo ratón MX Anywhere 3 incluye nuevas funciones, entre otras, permite que los usuarios ajusten la sensación del 'scroll' mediante el software.



Este dispositivo también cuenta con unos botones en el lateral que permiten encender y apagar la cámara durante videollamadas a través de Microsoft Teams y Zoom, así como encender y apagar el micrófono.



Estos mismos botones también permiten ir hacia atrás y hacia delante en los navegadores de Chrome, Edge y Safari, así como hacer y deshacer en aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint o Adobe Premiere Pro.



El nuevo MX Anywhere 3 también permite realizar 'scroll' horizontal, presionando el botón superior que se encuentra en el lateral mientras se hace 'scroll'.



El ratón tiene soporte para varios dispositivos Windows, MacOs, iPadOs y Linux y se puede conectar con varios ordenadores para poder copiar un documento desde un ordenador y pegarlo en otro, por ejemplo.



Además cuenta con un cargador USB tipo C y una batería que ofrece una autonomía de hasta 70 días. Con un minuto de carga, este dispositivo cuenta con hasta 3 horas de batería.



El MX Anywhere 3 estará disponible en tres colores: blanco, rosa y gris oscuro con Bluetooth o mediante USB, mientras el MX Anywhere 3 para Mac estará disponible únicamente en gris con Bluetooth, por un precio de 89 euros.