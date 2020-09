Portaltic.-La página web de YouTube bloquea el modo 'imagen dentro de imagen' de iOS 14 excepto para usuarios Premium

MADRID, 21 (Portaltic/EP)



La página web de la plataforma de vídeos YouTube ha bloqueado el modo 'imagen dentro de imagen' que Apple ha introducido en su nuevo sistema operativo iOS 14, excepto para usuarios con cuentas 'premium'.



El modo 'imagen dentro de imagen' ('Picture in Picture', o PIP, en inglés) permite que los usuarios vean un vídeo en una pantalla pequeña mientras llevan a cabo otras tareas en el dispositivo.



Esta función es una de las novedades que ha añadido Apple en su nuevo sistema operativo, iOS 14, disponible desde el pasado 16 de septiembre, y no es compatible con la aplicación de YouTube.



Los usuarios contaban con la posibilidad de ver vídeos de la página web de YouTube en el navegador de Safari con el modo 'imagen dentro de imagen'. Sin embargo, según ha informado el portal MacRumors, está función ya no existe.



Ahora, cuando los usuarios están en el modo de pantalla completa viendo un vídeo desde la página web de YouTube en Safari y seleccionan el botón de 'imagen dentro de imagen', la pantalla pequeña aparece un segundo e inmediatamente vuelve a la página web.



Por su parte, YouTube ha confirmado a Engadget que esta función está únicamente disponible para los usuarios 'premium' de la plataforma.