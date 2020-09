Plan global de vacuna contra covid avanza, sin China por ahora

(Bloomberg) -- Una iniciativa de US$18.000 millones para desplegar las futuras vacunas contra el covid-19 en todo el mundo está avanzando a la siguiente fase, con 156 países y regiones participando en el programa, pero China se mantiene al margen, al menos por ahora.

Si bien China no estaba en la lista, se espera que 38 gobiernos se inscriban en los próximos días, según un comunicado del lunes de Gavi, la Alianza de Vacunas. El grupo lidera el esfuerzo, Covax, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). Estados Unidos ha dicho que no participará.

El objetivo es tener 2.000 millones de dosis disponibles para finales de 2021 y centrarse inicialmente en proteger a los trabajadores de la salud y las personas en mayor riesgo. A pesar del estatus incierto de China y la negativa de Estados Unidos a participar, los organizadores siguen adelante con su esfuerzo para proteger al mundo del virus que se propaga rápidamente, a medida que el número de muertos se acerca a 1 millón.

Pekín se ha centrado en acuerdos individuales para dosis de vacunas. La entrada a Covax se ve como una posible forma para que China ayude a reparar su imagen en todo el mundo sobre cómo manejó el brote inicial de coronavirus y llene el vacío que deja EE.UU. La OMS y funcionarios de Gavi dijeron en una conferencia de prensa que las discusiones con China continúan.

Varios otros países, incluido Estados Unidos, están elaborando sus propios acuerdos para obtener vacunas, lo que genera preocupación de que las regiones más pobres se queden atrás.

Gavi y sus socios tienen como objetivo dar a los países que ya han agotado los suministros futuros la oportunidad de cubrir el riesgo de respaldar a los candidatos vacunales no exitosos. El programa, mientras tanto, ofrece un salvavidas para las naciones más pobres que de otro modo no podrían pagar las vacunas, así como para varias de las de mayores ingresos que no tienen acuerdos de oferta con los fabricantes, según sus organizadores.

El programa planea priorizar a los trabajadores de salud y expandirse para proporcionar dosis a hasta 20% de la población de los países participantes. Covax tiene la intención de utilizar el poder adquisitivo colectivo para negociar precios altamente competitivos con los fabricantes.

Los socios dijeron el lunes que 64 economías de mayores ingresos se han unido a Covax.

Los defensores de la salud han enfatizado que los esfuerzos desiguales para vacunar al mundo permitirían que el virus continúe propagándose, lo que resultaría en un peor resultado para todos.

Investigación financiada por EE.UU.

Aunque la Administración Trump se negó a unirse a Covax, los funcionarios de Gavi y CEPI han señalado que EE.UU. está invirtiendo fondos sustanciales para estimular la investigación, el desarrollo y la fabricación de posibles vacunas contra el covid-19 que podrían tener un impacto global.

Dentro del programa más amplio hay un plan para garantizar que docenas de países de ingresos medios y bajos que no pueden pagar completamente las vacunas las reciban al mismo tiempo que las naciones más ricas. Gavi dice que 92 economías de bajos y medianos ingresos son elegibles para recibir apoyo a través de un acuerdo llamado compromiso anticipado del mercado, que recaudó alrededor de US$700 millones del objetivo de US$2.000 millones necesarios para fin de año.

Se necesitaría sustancialmente más financiamiento el próximo año para comprar dosis para esos países, dijo Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, en una entrevista reciente.

“Es un momento difícil para financiar dados los efectosen la economía a nivel mundial”, dijo. “Soy cautelosamente optimista, pero va a ser un gran impulso”.

Nota Original:Global Covid Vaccine Plan Moves Ahead, Without China for Now

