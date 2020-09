Piden a Bruselas que investigue y sancione a Grecia por la situación en Moria

Los solicitantes de asilo del campamento destruido de Moria permanecen en tiendas improvisadas cerca del nuevo campamento de refugiados en Kara Tepe, isla de Lesbos, Grecia, el 17 de septiembre de 2020. Los solicitantes de asilo están acampados en una carretera desde el 9 de septiembre, cuando un incendio destruyó el campamento de Moria. EFE/EPA/VANGELIS PAPANTONIS

Bruselas, 22 sep (EFE).- Varias organizaciones no gubernamentales instaron este martes a la Comisión Europea (CE) a que investigue a Grecia e inicie un procedimiento de infracción por la "violación sistemática" del derecho de la Unión Europea (UE) y el trato a los migrantes que buscan asilo en territorio europeo.

"La Comisión debería evaluar urgentemente si las autoridades griegas respetan la legislación de la UE y, si no, iniciar procedimientos judiciales contra Grecia por exponer a las personas que buscan asilo en su territorio al sufrimiento y el abuso", señaló la directora de la oficina de Oxfam en Bruselas, Marissa Ryan, en un comunicado.

Oxfam, integrada por una veintena de oenegés, y la organización WeMove Europe insisten en su nota en que el gobierno griego "no ha investigado ni abordado las denuncias bien documentadas de violaciones de derechos", incluidos, según añaden, "los continuos y violentos rechazos" y la "descarada indiferencia por el asilo".

A través de esta denuncia, presentada un día antes de que la Comisión publique su nueva propuesta de pacto europeo sobre asilo y migración, Oxfam y WeMove Europe destacaron la "necesidad de una mayor solidaridad y responsabilidad entre los países europeos", en especial tras el incendio que arrasó el campo de refugiados de Moria.

Al respecto, Ryan añadió que si la CE "quiere demostrar que el nuevo pacto (...) está destinado a mejorar el sistema de asilo de Europa", también debería "demostrar la determinación necesaria para garantizar que todos los estados miembros de la UE respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas", subrayó.

Sobre la nueva ley de asilo griega, que entró en vigor este año, las organizaciones consideran que "no cumplen con el derecho de la UE", y critican que "ofrece pocas posibilidades de un procedimiento de asilo justo", puesto que, en muchos casos, "los plazos vencen antes de que las personas sean informadas de la decisión o de que puedan proporcionar motivos completos para apelar".

Además, según indican los denunciantes, las personas que buscan asilo solo pueden presentar una apelación si cuentan con asistencia legal y, en la isla de Lesbos, solo hay un abogado de oficio, lo que dificulta que los solicitantes tengan acceso a un recurso efectivo.

"El sistema de asilo de Europa debe respetar los derechos básicos y ofrecer una oportunidad justa para solicitar asilo a quienes huyen del conflicto y la persecución", añadió el activista de WeMove Europe Giulio Carini.

Las organizaciones denunciaron también las "expulsiones colectivas y arbitrarias (...), ilegales en el derecho internacional en virtud del principio de no devolución".