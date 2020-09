Pakistán.- La oposición de Pakistán exige la dimisión del primer ministro y anuncia movilizaciones a partir de octubre

21/09/2020 El jefe de Jamiat Ulema e Islam (JUI) Maulana Fazalur Rehman durante una rueda de prensa celebrada en Islamabad para anunciar las medidas del la oposición contra el Gobierno de Imran Khan. POLITICA ASIA PAKISTÁN ASIA INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



ISLAMABAD, 21 (DPA/EP)



La oposición política de Pakistán ha exigido este domingo la renuncia "inmediata" del primer ministro, Imran Khan, y ha anunciado que pondrán en marcha el próximo mes un movimiento de protesta a nivel nacional, destinado a derrocar al Gobierno.



"Exigimos al primer ministro Imran Khan que renuncie de inmediato", ha dicho el jefe del partido suní Jamiat Ulema e Islam (JUI), Maulana Fazalur Rehman, tras una reunión con otras fuerzas políticas del país, como el Partido Popular de Pakistán (PPP), de centro izquierda.



Fazalur ha explicado que las protestas serán organizadas en tres fases. Una primera que dará comienzo en octubre y en la que participarán amplias capas de la sociedad civil, comercial y política con movilizaciones y marchas por varias ciudades del país, como Sindh, Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa y Punjab.



"En la segunda fase, a partir de diciembre, se realizarán grandes manifestaciones en todo el país. En la tercera fase, que comenzará en enero del próximo año, se organizará una larga marcha hacia Islamabad", ha comunicado Fazalur.



Por su parte, el presidente del PPP, Bilawal Bhutto Zardari, ha pedido la salida del Ejército de la política pakistaní y ha anunciado que no sólo se luchará contra el Gobierno sino también contra aquellos que lo "auparon al poder".



Por otro lado, ha explicado que hasta el momento no se ha elegido al líder del llamado Movimiento Democrático de Pakistán, el cual "utilizará todas las tácticas, incluido una moción de censura" contra el primer ministro y la dimisión del resto de parlamentarios para forzar al Gobierno a convocar unas nuevas elecciones.



Entre las fuerzas opositoras también se halla la Liga Musulmana de Pakistán (LMP), encabezada por el antiguo primer ministro Nawaz Sharif (2013-2017), quien acusó al Ejército de amañar las elecciones para lograr la victoria de Khan en 2018.



"Nuestra lucha es contra aquellos que instalaron a Imran Khan manipulando las elecciones para llevar al poder a un hombre tan incapaz como él y destruyendo así el país", ha dicho Sharif a través de videoconferencia desde Londres.



Sharif, de 70 años, había permanecido casi un año sin pronunciarse, tras ser puesto en libertad por problemas de salud mientras cumplía una condena por delitos de corrupción.



El antiguo primer ministro, en Reino Unido desde noviembre pasado para ser tratado de su enfermedad, no logró completar uno solo de sus tres mandatos, ya que fue destituido repetidamente por los poderosos generales del Ejército, que cuentan con la última palabra sobre el liderazgo del país.