Nueva York reporta una muerte por COVID-19, su cifra diaria más baja

Nueva York, 21 sep (EFE).- Una persona murió debido a COVID-19 en el estado de Nueva York el domingo, la cifra más baja desde que se desató la pandemia el pasado marzo, informó este lunes el gobernador Andrew Cuomo.

Cuomo aseguró durante su habitual conferencia de prensa sobre la pandemia que no se detendrán "hasta que ese número sea cero" y afirmó que con lo que está ocurriendo con la COVID-19 en el mundo, lo de Nueva York "es un logro realmente extraordinario".

También indicó que 458 personas están hospitalizadas debido al virus, de las que 134 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 66 de ellas están intubadas, seis más que el día anterior.

El gobernador indicó además que en la tarea de mantener baja la tasa de infección "y ser disciplinados", los bares y universidades "siguen siendo un problema" ya que, según explicó, continúa habiendo violaciones al cumplimiento de la orden ejecutiva que exige el uso de mascarillas y distanciamiento social.

Pese a que Nueva York -donde las muertes diarias llegaron a alcanzar las 800- ya no es el estado con un mayor número de contagios, sigue como el más golpeado en cuanto a fallecidos en Estados Unidos con 33.087, más que en todo Perú, Francia o España, de acuerdo con el más reciente dato de la Universidad Johns Hopkins.

Mientras que Estados Unidos reporta 6,8 millones de contagios y roza ya la cifra de 200.000 fallecidos.

PROTECCIÓN ANTE DESALOJO DE COMERCIANTES

Cuomo dijo que firmó una orden ejecutiva extendiendo hasta el 20 de octubre la prohibición de desalojo para empresas que no puedan pagar su alquiler o hipoteca como resultado de la pandemia, lo que incluye a restaurantes y minoristas, entre ellos muchos latinos.

La extensión de esta protección brinda a estos comerciantes tiempo adicional para recuperarse y ponerse al día con el pago del alquiler o de la hipoteca, de acuerdo con la orden ejecutiva.

"La pandemia está lejos de terminar y debemos continuar protegiendo a los dueños de negocios que apoyan a sus familias en medio de las restricciones necesarias para proteger la salud pública", indicó Cuomo.

"Por eso, es la decisión correcta extender la prohibición de desalojo para inquilinos comerciales otros 30 días", afirmó.

Cuomo anunció por primera vez una moratoria estatal sobre los desalojos residenciales y comerciales el 20 de marzo para garantizar que ningún inquilino fuera sacado durante la emergencia de salud pública.

La moratoria comercial de desalojo y ejecución hipotecaria se extendió hasta el 20 de agosto y más tarde hasta el 20 de septiembre antes de que hoy volviera a extenderse hasta el 20 de octubre.

La orden ejecutiva que ha evitado el desalojo residencial sigue en vigor, aunque el reclamo de activistas de la vivienda y de inquilinos es que se apruebe una propuesta de ley para cancelar esa deuda.