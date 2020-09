Musk dice que Tesla tiene ‘oportunidad de un trimestre récord’

(Bloomberg) -- El máximo ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, está intentando animar a sus trabajadores conforme se acerca el final del tercer trimestre y, en un correo electrónico, ha instado a los empleados a fabricar y vender la mayor cantidad de automóviles eléctricos posible antes del 30 de septiembre.

“Tenemos una oportunidad de un trimestre récord para las entregas de vehículos, pero tendremos que centrarnos mucho para lograrlo”, dijo Musk en un correo electrónico interno el domingo en Estados Unidos al que ha tenido acceso Bloomberg News. “Esta es la mayor cantidad de vehículos por día que hemos tenido que entregar”.

Tesla fabrica el Model S, X, 3 e Y en su planta de Fremont, California, y el Model 3 en su gigafábrica de Shanghái. La compañía tiene previsto celebrar su reunión anual de accionistas el 22 de septiembre y el primer ‘Día de la batería’ para los inversores.

Los representantes de Tesla en Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios fuera de horario de negocio habitual. Un representante de Tesla en China rehusó hacer comentarios.

“Considere que las entregas de vehículos son la máxima prioridad”, dijo Musk en el correo electrónico, titulado ‘¡Todas las manos a cubierta!’ “También es extremadamente importante que mantengamos la producción de la fábrica lo más alta posible durante los 10 días restantes. Esto es vital para el mercado de California”.

Musk, de 49 años de edad, suele enviar correos electrónicos al personal al final del trimestre para animar la productividad y enviar una señal a los inversores. Tesla entregó un récord de 112.000 vehículos en el cuarto trimestre de 2019 antes de que la pandemia de coronavirus redujera el gasto de los consumidores en artículos de alto precio como automóviles.

La compañía espera entregar medio millón de vehículos en 2020 y envió aproximadamente 179.000 automóviles en el primer semestre. El blog Electrek informó previamente sobre la comunicación interna el domingo.

Tesla planea enviar automóviles Model 3 fabricados en Shanghái a otros países de Asia y Europa, y probablemente comenzará la producción en masa de esos vehículos en el cuarto trimestre, dijeron personas familiarizadas con el asunto a principios de este mes.

