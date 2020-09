Morgan Stanley eliminaría estas emisiones netas para 2050

(Bloomberg) -- Morgan Stanley dijo que planea eliminar las emisiones netas de carbono generadas por sus actividades de financiación en un lapso de 30 años.

El anuncio del lunes se produjo dos meses después de que el banco anunciara que se uniría a la plataforma PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) y comenzaría a reportar sobre las emisiones resultantes de sus créditos e inversiones. Morgan Stanley dijo en un comunicado el lunes que proporcionará recursos, incluido financiamiento, para apoyar la transición hacia una economía baja en carbono.

Si bien Morgan Stanley se ha dado plazo hasta 2050 para alcanzar su objetivo, el anuncio debería enviar una señal de que el banco quiere desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio climático a través de sus actividades financieras. Frenar los fondos para las empresas de combustibles fósiles podría afectar su costo de capital y obligarlos a adaptarse a un mundo más verde.

“El cambio climático es uno de los problemas más complejos e interconectados de la actualidad”, dijo Audrey Choi, directora de sostenibilidad del banco, en el comunicado. “Morgan Stanley cree que tenemos un papel importante que desempeñar para facilitar la transición hacia un futuro bajo en carbono”.

Un obstáculo clave que la compañía enfrenta para lograr su objetivo es la falta de herramientas y metodologías estandarizadas para medir y revelar las emisiones financiadas. Morgan Stanley planea ayudar a desarrollar esas herramientas, dijo Choi.

