Microsoft se compromete a llevar servicio de juegos a iPhone

(Bloomberg) -- Microsoft Corp., que se encuentra entre las compañías de juegos que luchan contra Apple Inc. sobre las reglas de la App Store que han impedido que su servicio de transmisión de videojuegos funcione en iPhone y iPad, se ha comprometido a resolver el problema para los clientes.

La compañía de software está teniendo “discusiones en curso” sobre cómo mejorar la situación, dijo el jefe de Xbox de Microsoft, Phil Spencer, el lunes en una entrevista.

“Estamos comprometidos a llevar xCloud a todos los puntos finales móviles, incluido el gran ecosistema de Apple”, dijo. “Para los clientes que preguntan por ahí, y lo veo en Twitter todo el tiempo, pueden saber que llegaremos allí. Seguimos comprometidos”.

Microsoft lanzó su servicio xCloud la semana pasada, solo para dispositivos Android, porque Apple había bloqueado los juegos que se transmiten directamente desde la web en su sistema operativo móvil, frustrando a Microsoft y otras compañías con servicios de transmisión como Nvidia Corp. y Google, de Alphabet Inc. A principios de este mes, Apple relajó sus reglas para permitir juegos individuales desde la web, pero no un servicio completo. Microsoft dijo que las nuevas disposiciones aún hacen que la experiencia de juego sea pobre para los usuarios de dispositivos móviles de Apple.

XCloud es parte del nivel de suscripción más alto de Microsoft, Game Pass Ultimate, que permite a los clientes transmitir juegos a dispositivos móviles.

Nota Original:Microsoft Pledges to Get Gaming Service on IPhones Amid Spat

©2020 Bloomberg L.P.